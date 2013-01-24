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تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!
تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!
المواصفات التقنية