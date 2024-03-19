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Daily Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

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Daily Collectionخلاط محمول باليد

HR1341/00

Daily Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF ملف, 2.3 MB
  • 19 March 2024

تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!

  • PDF ملف
  • 31 March 2024