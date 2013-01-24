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Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8977/06
Saeco
  • تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا
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    Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8977/06

    تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا

    تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا

    تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.

    تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا

    تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا

    تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.

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      استمتع بـ 18 مشروبًا يمكنك تحضيرها من جهازك اللوحي*

      • 18 مشروبًا
      • إبريق حليب مضمن
      • فولاذ لا يصدأ
      • AquaClean
      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      استمتع بتحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو القشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الست وإعدادات المطحنة الخمسة

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الست وإعدادات المطحنة الخمسة

      تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل وفرةً من الخيارات الممتعة لتضفي لمستك الخاصة على مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة نكهته ودرجة حرارته وحفظها بسهولة. لا تتردد في الاستكشاف والاختبار واحلم بتحضير أي مشروب يخطر على بالك!

      اضبط لغاية 6 ملفات تعريف المستخدم وخزّنها

      اضبط لغاية 6 ملفات تعريف المستخدم وخزّنها

      يمكنك تخزين إعدادات قهوتك الشخصية في ملفات تعريف المستخدم التي يسهل الوصول إليها. ستتمكن من احتساء الإسبرسو والقهوة والكابوتشينو وكل المشروبات الأخرى بحسب تفضيلاتك وبكبسة زر.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.

      احصل على رغوة الحليب المثالية بفضل تقنية Latte Perfetto

      احصل على رغوة الحليب المثالية بفضل تقنية Latte Perfetto

      ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.

      ضغط تخمير متنوع للقهوة والإسبرسو

      ضغط تخمير متنوع للقهوة والإسبرسو

      تقدّم أداة Saeco GranBaristo مجموعة متنوعة من المشروبات الملائمة لكل المناسبات بفضل حجرة التخمير VariPresso الحائزة براءة اختراع. يكمن السر في ضغط التخمير القابل للضبط؛ فيمكنك ضبطه على المستوى العالي للحصول على إسبرسو قوي وكثيف أو على المستوى المنخفض للحصول على قهوة كلاسيكية وخفيفة.

      لمسات مميزة من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم دقيق

      لمسات مميزة من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم دقيق

      تم تصميم كل تفاصيل هذه الآلة وصناعتها بأعلى مستويات الجودة. أما لمسات الفولاذ المقاوم للصدأ المستوحاة من الحرفية والتصميم الإيطالي فتتناسب مع المطبخ الكلاسيكي أو العصري. تتميز الآلة كذلك بمظهر أنيق وتصميم بسيط مما يجعلها رائعة تمامًا كالقهوة التي تعدّها.

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      تمكّنك الميزة الفريدة لتنظيف الإبريق بسرعة وبكبسة زر من تشطيف نظام تحضير الحليب جيدًا وعلى راحتك بعد كل استخدام

      تحكم محسّن بآلتك بواسطة الشاشة المتقدمة

      تحكم محسّن بآلتك بواسطة الشاشة المتقدمة

      تعرض الشاشة المتقدمة كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك وللحصول على أفضل أداء. وسترشدك مجموعة الرموز والنصوص أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

      استمتع بـ 18 مشروبًا في متناول يديك

      استمتع بمجموعة متنوعة من المشروبات التي لا مثيل لها والتي تتلاءم مع أي مناسبة. فسواء كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة تستند إلى الحليب، ستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية تمامًا النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

      خصص كل مشروب واحفظه بسهولة بواسطة التطبيق

      يقدّم لك تطبيق Saeco Avanti تجربة قهوة الإسبرسو الأكثر تقدمًا. ويوفر لك إمكانية وصول إلى مجموعة متنوعة ولذيذة من أنواع القهوة المخصصة بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص الكثافة ومدة التحضير ودرجة الحرارة والمذاق وحفظها لكل مشروب بسهولة تامة. استكشف وتلذذ قدر ما تشاء بالمشروبات الشهية من راحة منزلك، وخزّن عددًا لا يحصى من المشروبات في تطبيقك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        &gt;100 cm
        توافق الفلتر
        AquaClean
        ذوبان الحليب
        • إبريق حليب مضمن
        • التنظيف السريع لترسبات الحليب
        ارتفاع الكوب الأقصى
        165 mm
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        وزن المنتج
        13 kg
        Frequency
        60 Hz
        سعة وعاء المخلفات
        20 حصص
        Voltage
        220 V
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        اللون والمظهر الخارجي
        فولاذ لا يصدأ
        سعة حبوب القهوة
        270 g
        أبعاد المنتج
        205 x 360 x 460 mm
        بلد المنشأ
        إيطاليا
        خزان ماء ذو سعة
        1.7 l
        سعة إبريق الحليب
        0.5 l

      • التخصيص

        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل
        إعدادات قوة النكهة
        6
        إعدادات المطحنة
        5
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        ملفات تعريف المستخدمين
        6
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم

      • الأصناف

        كوب حليب مزدوج
        لا
        مجموعة التخمير
        تقنية VariPresso
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        المشروبات
        • كافيه كريما
        • كابوتشينو
        • إسبرسو
        • إسبرسو دابل
        • إسبرسو لونجو
        • إسبرسو ماكياتو
        • فلات وايت
        • ماء ساخنة
        • لاتيه ماكياتو
        • رغوة حليب
        • ريسترتو
        كوب مزدوج
        نعم

      • ميزات أخرى

        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        Gusto perfetto
        نعم

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            • يتوافق تطبيق Avanti مع أجهزة iPad 3/4/Air/Mini retina المشغّلة بواسطة نظام iOS7 وإصدار لاحق، ومع Samsung Galaxy Tab 3‏ (8,0 بوصات)/Tab 4‏ (10,1 بوصات)/Note pro LTE ‏(12,2 بوصات) وNexus 7 2013 ‏(7 بوصات) وSony Xperia Z LTE ‏(10,1 بوصة) المشغلة بواسطة نظام Android v.4.3 وإصدار لاحق وBluetooth إصدار 4,0 وأجدد
            • تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام التطبيق على آلة Saeco GranBaristo Avanti ولكنها لا تتضمن جهازًا ذكيًا مع المنتج. يمكنك تنزيل تطبيق Saeco Avanti من: http://www.saeco.com/avanti-app
            • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.