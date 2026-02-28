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HD8977/06
تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا
تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.
18 مشروبًا
إبريق حليب مضمن
فولاذ لا يصدأ
AquaClean
استمتع بتشكيلة غير مسبوقة من المشروبات لتناسب أي مناسبة. سواء أكنت تتوق إلى إسبريسو أو قهوة أو مشروب يعتمد على الحليب، فإن آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة الخاصة بك تُقدم لك نتيجة مثالية في الفنجان من دون أي عناء وفي وقت قصير!
استمتع بكابتشينو ولاتيه ماكياتو كريمي للغاية بدرجة حرارة مثالية، وذلك بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى صب الحليب في الإبريق، وتوصيله بالآلة وتحديد المشروب المفضل لديك. سواء أكان الكابتشينو أم الحليب المخفوق، فسيتم تقديم مشروبك خلال ثوانٍ، مع تدفق خالٍ من الانسكاب ودرجة حرارة مثالية.
توفر آلة الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة هذه مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص مشروبك حسب ذوقك. يمكنك بسهولة ضبط وحفظ حجم القهوة وقوتها ودرجة حرارتها لكل مشروب. استمتع بالاستكشاف والتجربة وابتكر أي مشروب ترغب به!
المراجعات
يتوافق تطبيق Avanti مع أجهزة iPad 3/4/Air/Mini retina المشغّلة بواسطة نظام iOS7 وإصدار لاحق، ومع Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 بوصات)/Tab 4 (10,1 بوصات)/Note pro LTE (12,2 بوصات) وNexus 7 2013 (7 بوصات) وSony Xperia Z LTE (10,1 بوصة) المشغلة بواسطة نظام Android v.4.3 وإصدار لاحق وBluetooth إصدار 4,0 وأجدد
تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام التطبيق على آلة Saeco GranBaristo Avanti ولكنها لا تتضمن جهازًا ذكيًا مع المنتج. يمكنك تنزيل تطبيق Saeco Avanti من: http://www.saeco.com/avanti-app
بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.