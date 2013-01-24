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تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا
تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا
تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.
تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا
تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا
تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.
استمتع بتحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو القشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.
تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل وفرةً من الخيارات الممتعة لتضفي لمستك الخاصة على مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة نكهته ودرجة حرارته وحفظها بسهولة. لا تتردد في الاستكشاف والاختبار واحلم بتحضير أي مشروب يخطر على بالك!
يمكنك تخزين إعدادات قهوتك الشخصية في ملفات تعريف المستخدم التي يسهل الوصول إليها. ستتمكن من احتساء الإسبرسو والقهوة والكابوتشينو وكل المشروبات الأخرى بحسب تفضيلاتك وبكبسة زر.
تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.
ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.
تقدّم أداة Saeco GranBaristo مجموعة متنوعة من المشروبات الملائمة لكل المناسبات بفضل حجرة التخمير VariPresso الحائزة براءة اختراع. يكمن السر في ضغط التخمير القابل للضبط؛ فيمكنك ضبطه على المستوى العالي للحصول على إسبرسو قوي وكثيف أو على المستوى المنخفض للحصول على قهوة كلاسيكية وخفيفة.
تم تصميم كل تفاصيل هذه الآلة وصناعتها بأعلى مستويات الجودة. أما لمسات الفولاذ المقاوم للصدأ المستوحاة من الحرفية والتصميم الإيطالي فتتناسب مع المطبخ الكلاسيكي أو العصري. تتميز الآلة كذلك بمظهر أنيق وتصميم بسيط مما يجعلها رائعة تمامًا كالقهوة التي تعدّها.
AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.
تمكّنك الميزة الفريدة لتنظيف الإبريق بسرعة وبكبسة زر من تشطيف نظام تحضير الحليب جيدًا وعلى راحتك بعد كل استخدام
تعرض الشاشة المتقدمة كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك وللحصول على أفضل أداء. وسترشدك مجموعة الرموز والنصوص أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.
استمتع بمجموعة متنوعة من المشروبات التي لا مثيل لها والتي تتلاءم مع أي مناسبة. فسواء كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة تستند إلى الحليب، ستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية تمامًا النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!
يقدّم لك تطبيق Saeco Avanti تجربة قهوة الإسبرسو الأكثر تقدمًا. ويوفر لك إمكانية وصول إلى مجموعة متنوعة ولذيذة من أنواع القهوة المخصصة بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص الكثافة ومدة التحضير ودرجة الحرارة والمذاق وحفظها لكل مشروب بسهولة تامة. استكشف وتلذذ قدر ما تشاء بالمشروبات الشهية من راحة منزلك، وخزّن عددًا لا يحصى من المشروبات في تطبيقك.
المواصفات الفنية
التخصيص
الأصناف
ميزات أخرى
CA6500/63