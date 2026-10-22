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Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز
تم إيقافه
الدعم
HD8977/06
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تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.
ملحقات الصيانةفلتر الكلس والمياه