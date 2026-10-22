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Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

تم إيقافه

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Saeco GranBaristo Avantiآلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8977/06

Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.

  • PDF ملف
  • 22 October 2026

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