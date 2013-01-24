العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- قفاز
- فرشاة
- آلة تحديد طيّات الملابس
- أداة إزالة الوبر
- أداة تثبيت الياقة
- طيّات السروال
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نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*
نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*
نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات
نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*
نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*
نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات
يأتي هذا القدر البخاري للملابس مزوّدًا بـ 18 حلاً فعالاً مضمنًا للاستمتاع بفعالية وملاءمة قصوى من البداية حتى النهاية.
حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
استخدم ملحقات الفرشاة وأداة إزالة الوبر وآلة تحديد طيّات الملابس، وأداة تثبيت الياقة للحصول على نتائج مثالية كما القفاز لمستوى أمان إضافي.
حل تعليق مع عمودين لثبات إضافي وعلاقة مضمنة لكافة أنواع الملابس.
واجهة مستخدم بديهية مع شاشة LCD
يأتي القدر البخاري للملابس مزوّدًا بحلول فعالة مضمنة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم ولفاف سلك تلقائي وحجرة تخزين للملحقات وميزة الإمالة والسحب، وذلك للاستمتاع بفعالية وملاءمة قصوى من البداية حتى النهاية.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
الملحقات
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