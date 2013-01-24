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ProTouch

مكواة مولدة للبخار

GC670/27
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة* نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة* نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*
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    ProTouch مكواة مولدة للبخار

    GC670/27
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

    نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات

    ProTouch مكواة مولدة للبخار

    نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

    نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

    نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات

    ProTouch مكواة مولدة للبخار

    نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

    نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب. إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

      صمّم لتوفير فعالية ممتازة وراحة قصوى

      • 1800 واط
      • علاّقة، 5 مستويات من البخار
      • ملحقات، LCD
      18 حلاً فعالاً مضمنًا

      18 حلاً فعالاً مضمنًا

      يأتي هذا القدر البخاري للملابس مزوّدًا بـ 18 حلاً فعالاً مضمنًا للاستمتاع بفعالية وملاءمة قصوى من البداية حتى النهاية.

      5 مستويات للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

      5 مستويات للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

      حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

      مجموعة واسعة من الأكسسوارات لنتائج ممتازة

      مجموعة واسعة من الأكسسوارات لنتائج ممتازة

      استخدم ملحقات الفرشاة وأداة إزالة الوبر وآلة تحديد طيّات الملابس، وأداة تثبيت الياقة للحصول على نتائج مثالية كما القفاز لمستوى أمان إضافي.

      حل تعليق ثابت لكافة أنواع الأقمشة

      حل تعليق ثابت لكافة أنواع الأقمشة

      حل تعليق مع عمودين لثبات إضافي وعلاقة مضمنة لكافة أنواع الملابس.

      مع شاشة LCD

      مع شاشة LCD

      واجهة مستخدم بديهية مع شاشة LCD

      حلول فعالة مضمنة

      حلول فعالة مضمنة

      يأتي القدر البخاري للملابس مزوّدًا بحلول فعالة مضمنة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم ولفاف سلك تلقائي وحجرة تخزين للملحقات وميزة الإمالة والسحب، وذلك للاستمتاع بفعالية وملاءمة قصوى من البداية حتى النهاية.

      بخار مستمر وقوي

      بخار مستمر وقوي

      يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        تحكّم بمخرج البخار
        نعم
        الطاقة
        1800  واط
        البخار المستمر
        لغاية 40  غ/د

      • سهولة الاستخدام

        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        لفّاف سلك تلقائي
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        طول الخرطوم
        1.25  أمتار
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        منبّه يشير إلى مستوى ماء منخفض
        نعم
        سعة خزان الماء
        2100  مل

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        أقراص مضادة للكلس + غسيل

      • المواصفات التقنية

        أبعاد المنتج
        ‎38,6 x 79,2 x 23  سم
        أبعاد العلبة
        ‎36 x 54,8 x 31,8  سم
        فولتية
        220  فولت
        وزن المنتج
        5.11  كلغ
        وزن المنتج مع العلبة
        6.9  كلغ

      • الملحقات

        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        آلة تحديد طيّات الملابس
        نعم
        فرشاة
        نعم
        أداة تثبيت الياقة
        نعم
        أداة إزالة الوبر
        نعم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • قفاز
      • فرشاة
      • آلة تحديد طيّات الملابس
      • أداة إزالة الوبر
      • أداة تثبيت الياقة
      • طيّات السروال

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