قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*

تضمن لك الميزة المبتكرة للمكواة البخارية هذه من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تقلل من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها بنسبة 30%.