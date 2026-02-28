ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC3720/32
قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
تضمن لك الميزة المبتكرة للمكواة البخارية هذه من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تقلل من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها بنسبة 30%.
2400 واط
تعزيز بخار يصل إلى 140 غ
ECO
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
الجوائز
المراجعات
توفير ما يصل إلى 25% من الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320