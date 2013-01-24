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EcoCare مكواة بالبخار

GC3720/32
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
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    EcoCare مكواة بالبخار

    GC3720/32

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

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      قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

      مع وظيفة توفير طاقة تلقائي و30% مواد تمت إعادة تدويرها

      • 2400 واط
      • تعزيز بخار يصل إلى 140 غ
      • ECO
      تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام توفير طاقة تلقائي

      نظام توفير طاقة تلقائي

      تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300 ml
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        وزن المكواة
        1.6 kg
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        البخار المستمر
        40 غ/د
        فولتية
        220 - 240 V
        منع التقطير
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        تعزيز البخار
        140 g

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الاستدامة

        توفير الطاقة
        توفير الطاقة بنسبة 25%

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            • يوفر ما يصل إلى 25% من توفير الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320