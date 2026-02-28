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  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*

تم إيقافه

EcoCareمكواة بخارية

GC3720/32

1 جائزة

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*

تضمن لك الميزة المبتكرة للمكواة البخارية هذه من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تقلل من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها بنسبة 30%.

عرض جميع المزايا

مع وظيفة توفير طاقة تلقائيًا ومواد تمت إعادة تدويرها بنسبة 30%

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 20%*

  • 2400 واط

  • تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

  • ECO

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. توفير ما يصل إلى 25% من الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320