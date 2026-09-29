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EcoCare مكواة بخارية
تم إيقافه
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GC3720/32
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تضمن لك الميزة المبتكرة للمكواة البخارية هذه من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تقلل من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها بنسبة 30%.
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة