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  • Standard Product Photo Philips Easy6 Express Ironing board GC202/10
  • Main in-use photograph Philips Easy6 Express Ironing board
  • Standard Product Photo Philips Easy6 Express Ironing board GC202/10
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تم إيقافه

Easy6 Expressلوح كي

GC202/10

1 جائزة

6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

للوح الكيّ أهمية كبيرة في تجربة الكيّ. وقد تم تصميم لوح الكيّ هذا من Philips خصيصًا للمكاوي البخارية. فهو يتميّز بـ 6 حلول ذكية لتصبح عملية الكيّ أسهل وأكثر فعالية.

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بتصميم على شكل الكتفين

6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

انزلاق أسلس مع غطاء لوح الكيّ المتعدد الطبقات

انزلاق أسلس مع غطاء لوح الكيّ المتعدد الطبقات

إن غطاء لوح الكيّ مصنوع من القطن 100% ويدعمه غطاءان من الاسفنج واللباد؛ فتجعل هذه التركيبة سطح الكيّ مريحًا وناعمًا.

ارتفاع قابل للضبط لعملية كيّ مريحة للجميع

يسهل ضبط ارتفاع لوح الكيّ بشكل يناسب طولك من خلال ذراع تحت سطح اللوح. ويمكن ضبط الارتفاع بين 70 و94 سم.

قفل للنقل والأطفال مصمم لمزيد من الأمان

قفل للنقل والأطفال مصمم لمزيد من الأمان

يمنع قفل الأطفال النقل والنقل سقوط اللوح عرضيًا أثناء الكيّ، كما يبقي اللوح مغلقًا عند تخزينه.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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