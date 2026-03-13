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Easy6 Express لوح كي
تم إيقافه
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GC202/10
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Quick start guide Philips Easy6 Express Ironing board - English (US)
للوح الكيّ أهمية كبيرة في تجربة الكيّ. وقد تم تصميم لوح الكيّ هذا من Philips خصيصًا للمكاوي البخارية. فهو يتميّز بـ 6 حلول ذكية لتصبح عملية الكيّ أسهل وأكثر فعالية.
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة