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Easy6 Express لوح كي

تم إيقافه

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Easy6 Expressلوح كي

GC202/10

Easy6 Express لوح كي

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Quick start guide Philips Easy6 Express Ironing board - English (US)

  • PDF ملف, 665.7 kB
  • 13 March 2026

للوح الكيّ أهمية كبيرة في تجربة الكيّ. وقد تم تصميم لوح الكيّ هذا من Philips خصيصًا للمكاوي البخارية. فهو يتميّز بـ 6 حلول ذكية لتصبح عملية الكيّ أسهل وأكثر فعالية.

  • PDF ملف
  • 27 September 2026

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