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الخلاطات

    خلاطات Philips

     

     

     

    استمتع بمشروبات شهية وصحية في المنزل

    خلاطات Philips

               

    استمتع بمشروبات شهية وصحية في المنزل

                                                     

    الخلاطات

    مضغ
    عصارة

    الطرازات المزودة بميزة الطرد المركزي
    عصارة

    حافظ على المشروب طازجًا تمامًا مثل وقت تحضيره
    خلط المشروبات بتقنية شفط الهواء

    خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء من Philips


    HR3752/01

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    تبقى مشروباتك الصحية طازجة أكثر طوال اليوم بفضل تقنية الخلط بشفط الهواء. فهي تمنع التأكسد وتحافظ على العناصر الغذائية، لتتلذذ بوصفة صحية وطازجة تمامًا مثل وقت تحضيرها.
    أداء خلط أنعم بنسبة تصل إلى 50%
    1400 واط و35000 دورة في الدقيقة لنتائج سريعة وناعمة
    أوضاع التشغيل النبضي وسحق الثلج والمشروبات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط بتقنية شفط الهواء من Philips

    حافظ على المشروب طازجًا تمامًا مثل وقت تحضيره
    خلط المشروبات بتقنية شفط الهواء

    خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء من Philips


    HR3752/01

    خلاط بتقنية شفط الهواء من Philips

    كن أول من يراجع هذا البند

    تبقى مشروباتك الصحية طازجة أكثر طوال اليوم بفضل تقنية الخلط بشفط الهواء. فهي تمنع التأكسد وتحافظ على العناصر الغذائية، لتتلذذ بوصفة صحية وطازجة تمامًا مثل وقت تحضيرها.
    أداء خلط أنعم بنسبة تصل إلى 50%
    1400 واط و35000 دورة في الدقيقة لنتائج سريعة وناعمة
    أوضاع التشغيل النبضي وسحق الثلج والمشروبات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    • مشروبات صحية أكثر للحفاظ على كمية أكبر من الفيتامين "ج" بـ 3 مرات*


      *مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام الطماطم في نوفمبر/ديسمبر 2017
      الحفاظ على كمية أكبر من الفيتامين "ج" بـ 3 مرات*

    • الحفاظ على المزيد من النشاط المضاد للأكسدة بنسبة تبلغ 60% وبعد 8 ساعات*


      *مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام التفاح في نوفمبر/ديسمبر 2017
      الحفاظ على المزيد من النشاط المضاد للأكسدة

      مشروبات طازجة أكثر لمدة أطول

      مشروبات طازجة أكثر
      شاهد واختبر الفرق الذي توفّره تقنية الخلط بشفط الهواء. تبقى مشروباتك ملوّنة ومخلوطة بطريقة أفضل مع نسبة رغوة وانفصال أقل. اختر الخلط الناعم للفاكهة الطرية أو الخلط القوي للفاكهة والخضار الأقسى. واختر السرعة التي تريدها لتحضير وجباتك الخفيفة مع أزرار السرعة المتغيّرة واليدوية التي نقدّمها.
      مشروبات طازجة أكثر
      توفّر تقنية الخلط بشفط الهواء بيئة بمعدل منخفض من الأكسيجين للحفاظ على مشروباتك الصحية طازجة أكثر طوال اليوم. اضغط على الزر لإزالة الهواء من الدورق.
      أربعة برامج
      اختر من بين أربعة برامج: مشروب محضّر بتقنية شفط الهواء وجاهز للشرب بكبسة واحدة؛ شفط الهواء لخلط يدوي؛ تشغيل نبضي أو سحق الثلج. تسمح لك هذه الخيارات لتحضير مشروبك بالطريقة التي تحبّها.

      للحفاظ على المزيد من الفيتامين "ج" ومضادات الأكسدة


      قامت جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في فيينا (BOKU) بإجراء بحث مستقل. لقد وجدت أن نسبة الحفاظ على العناصر الغذائية أعلى عند استخدام خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء مقارنة بالخلط العادي، في ما يتعلّق بالفيتامين "ج" ومضادات الأكسدة. تم الحفاظ على كمية أكبر من الفيتامين "ج" تصل إلى 3 أضعاف بعد مرور 8 ساعات، مقارنة بالخلط العادي** وتم الحفاظ على المزيد من النشاط المضاد للأكسدة بعد مرور 8 ساعات***.

      كمية أكبر من الفيتامين "ج" تتخطى 3 أضعاف

      رسم بياني للمعلومات حول الفيتامين "ج"

      قدرة مضادة للأكسدة إضافية بنسبة 60%

      رسم بياني للمعلومات حول مضادات الأكسدة

      **مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام الطماطم في نوفمبر/ديسمبر 2017

      ***مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام التفاح في نوفمبر/ديسمبر 2017

      اكتشف المجموعة الكاملة التي نقدّمها

       

      نقدّم لك خلاطات مناسبة لتحضير مشروبك الصباحي ولمساعدتك في تحضير الغداء رغم الوقت القصير، للعائلات والشركات الصغيرة.

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      مجموعة Avance

      مجموعة Avance

      حضّر مشروبات ناعمة وغنية بالعناصر الغذائية

      هذا المنتج لم يعد متاحا

      مجموعة Viva

      مجموعة Viva

      مشروبات صحية، حتى أثناء التنقل

      هذا المنتج لم يعد متاحا

      اعثر على منتج مناسب لك

       

      عصير منعش أو عصير بقوام أسمك؟ إليك بعض الأسئلة للعثور على ما تريد.

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      مشروب صافٍ ومنعش

      صافٍ ومنعش

      مشروب ناعم وقشدي

      ناعم وقشدي

      مشروب سميك ومشبع

      سميك ومشبع

      أودّ بشدّة استخدام:

      مشروب الفاكهة والخضار

      الفاكهة والخضار

      مشروب الفاكهة والخضار بالإضافة إلى فاكهة مفيدة جدًا لك وخضار ورقية

      فاكهة وخضار بالإضافة إلى فاكهة مفيدة جدًا لك وخضار ورقية

      النتيجة: الطرد المركزي

      الطرد المركزي

      مجموعة عصارات Avance من Philips بنمط الطرد المركزي

       

      مشروب صحي ومليء بالألياف

      يُرجى الاطلاع على المنتجات

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      النتيجة: المضغ

      عصارة بنمط المضغ

      مجموعة عصارات Avance من Philips بنمط المضغ

       

      يمكن للعصارات بنمط المضغ التي نقدّمها معالجة أي مكونات تحبّها. يمكنك تحضير عصير لذيذ وصحي من كل الفاكهة والخضار

      يُرجى الاطلاع على المنتجات

      اعرف المزيد

      أودّ بشدّة استخدام:

      مشروب الفاكهة والخضار

      الفاكهة والخضار

      مشروب الفاكهة والخضار بالإضافة إلى فاكهة مفيدة جدًا لك وخضار ورقية

      فاكهة وخضار بالإضافة إلى فاكهة مفيدة جدًا لك وخضار ورقية

      الفاكهة والخضار بالإضافة إلى المكسّرات والثلج

      الفاكهة والخضار بالإضافة إلى المكسّرات والثلج

      يُعدّ استخلاص أكبر كمية ممكنة من المواد الغذائية:

      مهمًا جدًا

      مهم

      غير مهم جدًا

      النتيجة: خلاط

      الخلاطات

      مجموعة Avance من Philips

      الخلاطات

      تتميّز الخلاطات التي نقدّمها بسرعات متعددة للمكونات الأقسى والأكثر طراوة، وهي تقدّم لك نتائج أنعم ومشروبات صحية أكثر.

      لا يتوفر وضع سحق الثلج على كل الطرازات، لذلك يجب التأكد.
      خلاط Innergizer

      مجموعة Avance من Philips

      خلاط Innergizer عالي السرعة

      مثالي لسحق الثلج والمكسّرات بفضل محركه القوي ووحدة الشفرة التي يتميّز بها.

      يُرجى الاطلاع على المنتجات

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      النتيجة: خلاط

      خلاط

      مجموعة Avance من Philips

      خلاط

       

      تتميّز الخلاطات التي نقدّمها بسرعات متعددة للمكونات الأقسى والأكثر طراوة، وهي تقدّم لك نتائج أنعم ومشروبات صحية أكثر.

      لا يتوفر وضع سحق الثلج على كل الطرازات، لذلك يجب التأكد.

      يُرجى الاطلاع على المنتجات

      اعرف المزيد

      النتيجة: خلاط Innergizer عالي السرعة

      خلاط Innergizer عالي السرعة

      مجموعة Avance من Philips

      خلاط Innergizer عالي السرعة

       

      مثالي لسحق الثلج والمكسّرات بفضل محركه القوي ووحدة الشفرة التي يتميّز بها.

      يُرجى الاطلاع على المنتجات

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      عملية تنظيف بسيطة

       

      • شفرات قابلة للفك لعملية تنظيف سهلة ودقيقة
      • دورق وأكواب يمكن استخدامها في الجلاية

       

      قد تختلف إرشادات التنظيف. يرجى التحقق من دليل المنتج لمعرفة التوصيات المحددة.

      Quick clean
      Quick clean

      عملية تنظيف بسيطة

       

      • شفرات قابلة للفك لعملية تنظيف سهلة ودقيقة
      • دورق وأكواب يمكن استخدامها في الجلاية

       

      قد تختلف إرشادات التنظيف. يرجى التحقق من دليل المنتج لمعرفة التوصيات المحددة.

      وصفات مشروبات شهية

      استفد إلى أقصى حد من خلاط Philips بفضل وصفات المشروبات اللذيذة والصحية هذه.

      مشروبات صحية في متناول يديك

       

      قم بتنزيل تطبيق Healthy Drinks مع وصفات شهية ونصائح مفيدة للخلط والعصر.

       

      احصل على التطبيق:

      تطبيق لتحضير مشروبات صحية
      Super smoothie
      Super smoothie
      مشروب الموز مع الكراميل
      مشروب الموز مع الكراميل والقهوة
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      الدعم

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      الدلائل والمستندات
      • User manual PDF ملف, 13.8 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • EU Declaration of Conformity PDF ملف, 952.3 kB, المحتوى المنشور 07 فبراير, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 13.8 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 13.8 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 40.2 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 13.8 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 23.3 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • User manual PDF ملف, 28.6 MB, المحتوى المنشور 21 يونيو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 36.1 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 9.8 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • Local Recipe Booklet PDF ملف, 36.1 MB, المحتوى المنشور 15 أغسطس, 2018
      • User manual PDF ملف, 9.8 MB, المحتوى المنشور 10 يوليو, 2018
      • Leaflet الإصدار:3.0.1, PDF ملف, 9.8 MB, المحتوى المنشور 22 مارس, 2019
      • Eco passport PDF ملف, 9.8 MB, المحتوى المنشور 19 نوفمبر, 2018
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