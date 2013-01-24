**مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام الطماطم في نوفمبر/ديسمبر 2017

***مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام التفاح في نوفمبر/ديسمبر 2017