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حافظ على المشروب طازجًا تمامًا مثل وقت تحضيره
خلط المشروبات بتقنية شفط الهواء
خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء من Philips
هذا المنتج لم يعد متاحا
حافظ على المشروب طازجًا تمامًا مثل وقت تحضيره
خلط المشروبات بتقنية شفط الهواء
خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء من Philips
هذا المنتج لم يعد متاحا
**مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام الطماطم في نوفمبر/ديسمبر 2017
***مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل باستخدام التفاح في نوفمبر/ديسمبر 2017
نقدّم لك خلاطات مناسبة لتحضير مشروبك الصباحي ولمساعدتك في تحضير الغداء رغم الوقت القصير، للعائلات والشركات الصغيرة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج لم يعد متاحا
عصير منعش أو عصير بقوام أسمك؟ إليك بعض الأسئلة للعثور على ما تريد.
مشروب صحي ومليء بالألياف
يمكن للعصارات بنمط المضغ التي نقدّمها معالجة أي مكونات تحبّها. يمكنك تحضير عصير لذيذ وصحي من كل الفاكهة والخضار
تتميّز الخلاطات التي نقدّمها بسرعات متعددة للمكونات الأقسى والأكثر طراوة، وهي تقدّم لك نتائج أنعم ومشروبات صحية أكثر.
لا يتوفر وضع سحق الثلج على كل الطرازات، لذلك يجب التأكد.
مثالي لسحق الثلج والمكسّرات بفضل محركه القوي ووحدة الشفرة التي يتميّز بها.
قد تختلف إرشادات التنظيف. يرجى التحقق من دليل المنتج لمعرفة التوصيات المحددة.
قد تختلف إرشادات التنظيف. يرجى التحقق من دليل المنتج لمعرفة التوصيات المحددة.