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Viva Collection

خلاط

HR2166/91
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
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    Viva Collection خلاط

    HR2166/91
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

      قطع أقل بفضل تقنية ProBlend 5*

      • 600 واط
      • دورق بلاستيكي سعة لترَين
      • مع فلتر ومطحنة ومفرمة
      • ProBlend 5
      محرك فعال بقوة 600 واط

      محرك فعال بقوة 600 واط

      محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.

      دورق كبير مقاوم للكسر لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

      دورق كبير مقاوم للكسر لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

      تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها.

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      مفرمة لفرم الخضار واللحوم إلى قطع صغيرة

      مفرمة لفرم الخضار واللحوم إلى قطع صغيرة

      ملحق للمفرمة كبير جدًا ليصبح الخلاط متكاملاً. تفرم هذه المفرمة الخضار مثل البصل والأعشاب والمكسرات واللحوم إلى قطع صغيرة.

      فلتر لتحضير حليب الصويا أو عصائر صافية خالية من أي بذور

      فلتر لتحضير حليب الصويا أو عصائر صافية خالية من أي بذور

      فلتر كبير جدًا لتحضير حليب الصويا أو عصائر صافية خالية من أي بذور.

      مطحنة بإدخال معدني لطحن مكونات متعددة

      مطحنة بإدخال معدني لطحن مكونات متعددة

      ملحق للمطحنة كبير جدًا مع إدخال معدني لتفادي الخدوش ومزج النكهات.

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل وتحكم أسرع بالسرعة.

      تشغيل نبضي للخلط

      تشغيل نبضي للخلط

      يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل وسكب مريح.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      ضمان عالمي لمدة سنتَين

      ضمان عالمي لمدة سنتَين

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة الغطاء
        بوليبروبيلين (PP)
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة دورق الخلاط
        أكريلونيتريل ستايرين (SAN)
        اللون (الألوان)
        أسود ورمادي كشمير

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        إعداد السرعة
        2 وزر نبضي

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        600  واط
        سعة الدورق الكبيرة
        1.5  لتر
        التردد
        50/60  هرتز
        فولتية
        220-240 فولت
        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار
        السعة القصوى للدورق
        2 لتر

      • الملحقات

        المفرمة
        نعم
        المرشح
        نعم
        خلاط ومطحنة
        نعم

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