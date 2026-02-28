شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.