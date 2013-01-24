مصطلحات البحث
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد إكتشف كلّ المميزات
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد إكتشف كلّ المميزات
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لعمليات خلط ومزج فعالة. ستقوم الشفرة ذات التصميم الجديد بخلط المكونات الطرية والقاسية وتقطيعها لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات المثالية لك ولعائلتك.
حدد "وظيفة الخلط" أو "وظيفة النبض" بزر واحد فقط
وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام
تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.
محرك فعال بقوة 450 واط لأداء خلط ناعم. لم يكن تحضير مشروبات الفاكهة الصباحية والصلصات وسحق الثلج يومًا بهذه السهولة
إعداد 1 للسرعة لعملية خلط فعالة وزر نبضي لسحق الثلج.
ملحقا طحن لعدم امتزاج النكهات. يمكنك طحن مكونات متعددة مثل التوابل والمكسّرات وحبوب القهوة.
مقبض جديد مع وضعية مريحة للإبهام لتتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.
الخدمة
الملحقات
اللمسات النهائية
الاستدامة