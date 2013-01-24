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الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*
استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. في حال كنت تريد التنقل، استخدم الخلاط لاصطحاب الوجبات الخفيفة الصحية معك، وهي تبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*
استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. في حال كنت تريد التنقل، استخدم الخلاط لاصطحاب الوجبات الخفيفة الصحية معك، وهي تبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك الاختيار من بين 3 برامج: مشروب فاكهة بتقنية شفط الهواء، والتشغيل النبضي، وسحق الثلج. استمتع بتحضير أي مشروب فاكهة تريده.
إن دورق التريتان مصنوع من الكوبوليستر وهو أخف من دورق الزجاج. لا يصدر رائحة كريهة ولا يترك بقعًا. إنه القطعة المثالية لتحضير مشروب الفاكهة المفضّل لديك.
من الخلط الخفيف للفاكهة الطرية، إلى دفقات قوية لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة المتنوعة التي يمكنك التحكم بها يدويًا.
خلط أنعم للفاكهة والخضار بفضل المحرك الذي يتمتّع بقوة 1400 واط.
لقد طوّرنا تقنية Problend 6 الثلاثية الأبعاد للحرص على خلط كل المكونات في المشروب بطريقة ناعمة جدًا، وذلك لتحرير العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضار والمكسرات من بنية خلاياها وليتمكن بالتالي جسمك من امتصاصها بسهولة أكبر.
35000 دورة في الدقيقة للحصول على نتائج خلط ممتازة والاستمتاع بمشروبات صحية أكثر
يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.
لتنظيف شفرات الخلاط، يمكنك إزالتها ببساطة من دورق الخلاط وغسلها. إلا أنه لا يمكنك تنظيف الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.
كبسة زر واحدة لتحديد البرامج المعدّة مسبقًا، بما في ذلك شفط الهواء، وسحق الثلج والخلط بتقنية شفط الهواء + مشروب الفاكهة
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
تقوم تقنية شفط الهواء بشفط الأكسجين من الدورق قبل الخلط. يمكنك ملاحظة النتائج في المشروب النهائي: فقاعات أقل، ورغوة أقل وفصل العصير بنسبة أقل. يبقى مشروب الفاكهة طازجًا لمدة أطول.
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