احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي نقدّمها. تحتوي على13 ملحق لتمكّنك من ابتكار أسلوبك الفريد، من رأسك إلى أسفل قدميك استمتع بدقة فائقة مع شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وبتحكم إضافي بفضل المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق.
تمكّن من قص شعرك وتشذيبه أو ابتكار مستويات متدرجة بسهولة تامة، بفضل التصميم العريض جدًا الذي تتميّز به أداة التشذيب الفولاذية، والذي يساعد على التقاط كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة.
قم بحلاقة الشعر تحت الرقبة براحة تامة بفضل النظام الفريد لحماية البشرة الذي يحمي حتى أكثر المناطق الحساسة في جسمك ويسمح لك بحلاقة الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم.
تتميّز أداة تشذيب شعر الوجه والجسم التي نقدّمها إلى جانب كل ملحقاتها بإمكانية غسلها بالكامل، فما عليك سوى شطفها بالماء لتنظيفها بسهولة
يمكن استخدام أداة التشذيب المزوّدة ببطارية بصورة لاسلكية لغاية 6 ساعات، أو أثناء توصيلها بالكهرباء، لاستخدام متواصل.
مقاومة للمياه أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
مقاومة للمياه أثناء الاستحمام
وسهلة التنظيف
وقت تشغيل يصل إلى 2 ساعات وشحن سريع لمدة 5 دقائق
خطوط نظيفة ودقيقة حول لحيتك وخط الشعر.
احتكاك الشفرات الفولاذية ببعضها بشكل
منسّق.
|أدوات التصفيف
|
|الصيانة
|
|المقبض
|
|تقنية DualCut
|
|جاري الشحن
|
|رطب وجاف
|
|شاشة العرض
|
|عدد الأدوات
|
|فولتية تلقائية
|
|لا تحتاج إلى صيانة
|
|نوع البطارية
|
|وقت التشغيل
|
|العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
|
|شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
|
|ضمان لسنتين
|
|أدوات التصفيف
|
|الصيانة
|
|ضمان لسنتين
|
|أدوات التصفيف
|
|الصيانة
|
|المقبض
|
|تقنية DualCut
|
|جاري الشحن
|
|رطب وجاف
|
|شاشة العرض
|
|عدد الأدوات
|
|فولتية تلقائية
|
|لا تحتاج إلى صيانة
|
|نوع البطارية
|
|وقت التشغيل
|
|العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
|
|شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
|
|ضمان لسنتين
|
A أداة تشذيب متكاملة
B أداة تشذيب معدنية وعريضة
C أداة تشذيب معدنية ودقيقة
D آلة حلاقة برقاقة معدنية
E أداة تشذيب شعر الأنف والأذنَين
F مشطان للجسم
G مشط للحية قابل للضبط مقاس 3-7 مم
H آلة حلاقة شعر الجسم
I 4 أمشاط شعر عريضة
J مشطان لقص الشعر بمستويات متدرجة
K مشطان للحية الخفيفة
A
B
C
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J
K
MG9710/93
MG7715/13
MG5730/13
MG3747/13
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