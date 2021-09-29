تمكّن من قص شعرك وتشذيبه أو ابتكار مستويات متدرجة بسهولة تامة، بفضل التصميم العريض جدًا الذي تتميّز به أداة التشذيب الفولاذية، والذي يساعد على التقاط كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة.