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تم إيقافه

Multigroom series 700013 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG7715/13

4.2

| (24) الآراء

1 جائزة

مظهر ودقة مطلقان

احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق.

عرض جميع المزايا

أداة تشذيب متميزة 13 في 1 لتعددية قصوى في الاستخدامات

مظهر ودقة مطلقان

  • 13 أداة

  • تقنية DualCut

  • وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة

  • يمكن استخدامها في الحمام

دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لدقة قصوى. كذلك، تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

13 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

13 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 13 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.

شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ AWARD-612372

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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4.2

من 5

24

الآراء

31/05/2026

United Arab Emirates

United Arab Emirates

عملي.. كفاءة وجودة عالية

عندي مكينة الحلاقة هذي من سنتين, بعدها ما احتجت لميكنة اخرى.. كل ما احتاجها فيها.. منتج راااائع

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

تاريخ الاستخدام 2023-11-01

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

تاريخ الاستخدام 2023-11-01

19/01/2024

United Arab Emirates

United Arab Emirates

منتج خطير

أنا أستعمل هذه الآله منذ أكثر من سنة إنها رائعة جدا

الحسنات

جيد جدا

سلبيات

لا شيء

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

تاريخ الاستخدام 2023-01-19

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

تاريخ الاستخدام 2023-01-19

11/07/2023

United Arab Emirates

United Arab Emirates

ممتازة بصراحة في كل شي

اشتريتها من حوالي شهر ونص تقريبا وعملية جدا وافضل شيء عاجبني فيها هي سرعة شحنها ومدة استخدام البطارية اكتر حاجة مضايقاني منها ان مش علي الجسم الخارجي لها رابر علشان التحكم فيها يكون مثالي لانها بتنزلق وكمان مش بتشغل اثناء التوصيل المباشر في الكهرباء بس سرعة الشحن حلت المشكلة ديزاين زار الباور مش كويس لانه بالضغط فا بتتطفي منك خلال الاستخدام لا اراديا

الحسنات

سرعة الشحن - مدة استخدام البطارية

سلبيات

انزلاقها اثناء الاستخدام وصعوبة التحكم بها

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

تاريخ الاستخدام 2022-06-11

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

تاريخ الاستخدام 2022-06-11

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.