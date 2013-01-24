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Multigroom series 7000

13 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG7715/13
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مظهر ودقة مطلقان مظهر ودقة مطلقان مظهر ودقة مطلقان
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    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG7715/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر ودقة مطلقان

      أداة تشذيب متميزة 13 في 1 لتعددية قصوى في الاستخدامات

      • 13 أداة
      • تقنية DualCut
      • وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
      • يمكن استخدامها في الحمام
      تقنية DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين

      تقنية DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين

      استمتع بدقة قصوى بفضل تقنية DualCut التي تضم شفرات أكثر بمرتين. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 5 سنوات من الاستخدام.

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 13 أداة

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 13 أداة

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.

      تعمد آلة حلاقة شعر الجسم إلى حلاقة شعر الجسم براحة تامة

      تعمد آلة حلاقة شعر الجسم إلى حلاقة شعر الجسم براحة تامة

      قم بحلاقة الشعر تحت الرقبة براحة تامة بفضل آلة حلاقة شعر الجسم. يقوم النظام الفريد لحماية البشرة بحماية حتى أكثر المناطق الحساسة في جسمك، مما يسمح لك بحلاقة الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم براحة تامة.

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      8 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      8 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشطان للجسم (3,5 مم).

      وقت التشغيل: لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      وقت التشغيل: لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      توفر بطارية الليثيوم أيون العالية الأداء وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة لكل عملية شحن كاملة لمدة ساعة. أما الشحن سريع لمدة 5 دقاق، فيمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة.

      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق لمستوى راحة وتحكّم محسّن

      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق لمستوى راحة وتحكّم محسّن

      مقبض مطاطي عالي الجودة لمستوى ممتاز من الراحة والتحكم أثناء التشذيب.

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.

      ضمان لسنتين

      ضمان لسنتين

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الأدوات
        13 أداة
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية
        • أداة تشذيب دقيق معدنية
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • آلة حلاقة لشعر الجسم
        • ملحق لحماية بشرة الجسم
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        • 3 أمشاط شعر
        • مشطان للجسم
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • نظام قص

        تقنية DualCut
        قص بالاتجاهين
        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        120 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        شاشة عرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم

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