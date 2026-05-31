ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
MG7715/13
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق.
13 أداة
تقنية DualCut
وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
يمكن استخدامها في الحمام
تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لدقة قصوى. كذلك، تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 13 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.
ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.
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الجوائز
4.2
من 5
24
الآراء
31/05/2026
United Arab Emirates
عملي.. كفاءة وجودة عالية
عندي مكينة الحلاقة هذي من سنتين, بعدها ما احتجت لميكنة اخرى.. كل ما احتاجها فيها.. منتج راااائع
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-11-01
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-11-01
Hanimallat
19/01/2024
United Arab Emirates
منتج خطير
أنا أستعمل هذه الآله منذ أكثر من سنة إنها رائعة جدا
الحسنات
جيد جدا
سلبيات
لا شيء
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-01-19
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-01-19
11/07/2023
United Arab Emirates
ممتازة بصراحة في كل شي
اشتريتها من حوالي شهر ونص تقريبا وعملية جدا وافضل شيء عاجبني فيها هي سرعة شحنها ومدة استخدام البطارية اكتر حاجة مضايقاني منها ان مش علي الجسم الخارجي لها رابر علشان التحكم فيها يكون مثالي لانها بتنزلق وكمان مش بتشغل اثناء التوصيل المباشر في الكهرباء بس سرعة الشحن حلت المشكلة ديزاين زار الباور مش كويس لانه بالضغط فا بتتطفي منك خلال الاستخدام لا اراديا
الحسنات
سرعة الشحن - مدة استخدام البطارية
سلبيات
انزلاقها اثناء الاستخدام وصعوبة التحكم بها
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2022-06-11
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2022-06-11