تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم

استخدم أداة التشذيب المعدنية بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول لحيتك ورقبتك وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.