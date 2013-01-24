خلاط Philips من سلسلة 5000

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خلاط واحد لكل الوظائف


يأتي خلاط Philips الجديد من سلسلة 5000 مزودًا بـ 5 إعدادات محددة مسبقًا لاستخدامات متعددة ومحرك قوي بقدرة 700 واط لخلط أنعم

نتيجة خلط

أنعم بـ 40%*

مزوّد بتقنية ProBlend Crush ومحرك قوي وموفر للطاقة بقدرة 700 واط لتحضير عصير ومشروبات فاكهة أنعم.
* مقارنة بـ Philips HR2115
فيديو منتج خلاط Philips

Series 5000

خلّاط Core

HR2222/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي
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    Series 5000 خلّاط Core

    HR2222/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

    خلاط Philips من سلسلة 5000
    وظيفة السحق
    مشروبات الفاكهة
    تقنية ProBlend Crush
    الصلصات
    5 خيارات سرعة
    الحساء
    سهل التنظيف
    عجن
    سحق قوي للثلج
    سحق الثلج

    كيفية تحضير ثلج فائق النعومة في المنزل:

    الرمز الأول
    تأكد من أن الوعاء جاف بالكامل
    الرمز الثاني
    قم بإضافة ما يصل إلى 10 مكعبات ثلج (صغيرة)
    الرمز الثالث
    اضغط على "Pulse" لثماني مرات
    الرمز الرابع
    اضغط على "السرعة 5" حتى تصبح ناعمة
    رسومات بيانية للمعلومات حول سحق الثلج

    وصفات مختلفة لتحضير المشروبات المنعشة لكل العائلة