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  • تنظيف رطب وجاف من دون عناء يومياً تنظيف رطب وجاف من دون عناء يومياً تنظيف رطب وجاف من دون عناء يومياً
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    HomeRun السلسلة Aqua 3000 روبوت التكنيس والتمسيح

    XU3000/01

    تنظيف رطب وجاف من دون عناء يومياً

    استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا ويعزز الروبوت تلقائيًا قوة الشفط عند عمله على سجادة أو بساط.

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    HomeRun السلسلة Aqua 3000 روبوت التكنيس والتمسيح

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    تنظيف رطب وجاف من دون عناء يومياً

    • مع محطة شحن
    • معدني داكن ولامع
    • الاتصال بتطبيق HomeRun
    إزالة جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس وحده

    إزالة جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس وحده

    يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.

    سهل الاستخدام - مثالي للمستخدمين للمرة الأولى

    سهل الاستخدام - مثالي للمستخدمين للمرة الأولى

    تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليكون سهل الاستخدام وبسيطًا، وهو مثالي للمستخدمين للمرة الأولى. يضمّ التطبيق التوجيه خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو المفيدة لضمان استفادتك من الروبوت إلى أقصى حد. يتواصل التطبيق مع الروبوت للتحكم في أداء التنظيف وإنشاء التقارير وإبقائك على علم بالمستجدات أينما كنت، ويُظهر في الوقت الحقيقي المناطق التي قام الروبوت بتنظيفها.

    قوة شفط عالية للغاية تلتقط الأوساخ الكبيرة

    قوة شفط عالية للغاية تلتقط الأوساخ الكبيرة

    يمكن لقوة الشفط العالية للغاية (التي تم اختبارها بدقة لتصل إلى 5000 باسكال) التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات. وهي تشفط الأوساخ اليومية التي تتراكم تحت الأقدام، وتزيل كذلك جسيمات الغبار الأصغر حجمًا من الشقوق والسجاد والبسط.

    عملية تنظيف لمدة تصل إلى 200 دقيقة بعد عملية شحن واحدة

    عملية تنظيف لمدة تصل إلى 200 دقيقة بعد عملية شحن واحدة

    تضمن بطارية الليثيوم أيون القوية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة التشغيل لفترة تصل إلى 200 دقيقة، مما يعني أنها قادرة على تنظيف مساحة حتى 185 متر مربع. وعندما ينخفض شحن البطارية، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة لإعادة الشحن. وبمجرد شحن البطارية، سيعود إلى الموقع الذي توقف عنده ليكمل التنظيف.

    تنظيف كل غرفة بالطريقة التي تريدها تمامًا

    تنظيف كل غرفة بالطريقة التي تريدها تمامًا

    في تطبيق HomeRun من Philips، يمكنك تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها على الخريطة وبأي ترتيب. لكل غرفة، يمكنك تحديد وضع التنظيف، على سبيل المثال وضع التنظيف الرطب والجاف للتنظيف المنتظم للأرضيات الصلبة في غرفة المعيشة، والوضع الجاف للتكنيس فقط في غرفة النوم والوضع المكثف لتنظيف المطبخ بدقة. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك ضبط الإعدادات بدقة مثل قوة الشفط أو رطوبة الممسحة.

    لاكتشاف مناطق السجاد وزيادة قوة الشفط تلقائيًا فيها

    لاكتشاف مناطق السجاد وزيادة قوة الشفط تلقائيًا فيها

    يعزز الروبوت تلقائيًا قوة الشفط عند بلوغه سجادة أو بساطًا لالتقاط جزيئات الغبار الصغيرة المخبأة في عمق السجادة. يأتي الروبوت مع أربعة مستويات شفط مختلفة: توفير، لتنظيف فعال مع استهلاك منخفض للطاقة ومستوى منخفض من الضوضاء؛ عادي، لتنظيف منتظم وإزالة فعالة لجسيمات الغبار الصغيرة عن الأرضيات الصلبة؛ مرتفع، لتنظيف شامل لمساحة كبيرة من الأرضيات؛ وحد أقصى، المثالي لإزالة كتل كبيرة من الأوساخ، مثل الفتات.

    تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أيضًا

    تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أيضًا

    بفضل ارتفاعه المنخفض (96 مم)، ينظف الروبوت أيضًا المناطق التي يصعب الوصول إليها أسفل الأرائك والأسرة وغيرها من الأثاث. لتنظيف أدق، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للتنظيف طوال الحواف ولسحب الأوساخ إلى مدخل الشفط. يستطيع الروبوت التنقل في كل أرجاء منزلك من دون مساعدة يدوية، وهو قادر على تجاوز عقبات يصل ارتفاعها إلى 17 مم من دون عناء، على سبيل المثال المرور فوق عتبات الباب وعلى السجاد أو البسط. بالإضافة إلى ذلك، توجد ثلاثة مستشعرات مضادة للسقوط في الجزء السفلي من الروبوت لمنعه من السقوط عن مرتفع معيّن أو عن الدرج.

    تغطية قصوى لأرضيتك: لا يفّوت أي بقعة

    تغطية قصوى لأرضيتك: لا يفّوت أي بقعة

    يستخدم الروبوت التوجيه بالليزر 360 درجة (LIDAR) لتمسيح كل الغرف وإنشاء خريطة دقيقة بسرعة فائقة. تتميّز هذه الخريطة بتفاعليتها وبإمكانية استخدامها بواسطة تطبيق HomeRun من Philips لإنشاء خطة تنظيف مخصصة لمنزلك. قم بإنشاء خرائط مفصلة لما يصل إلى 5 طوابق من منزلك وتخزينها. تساعد الخوارزميات الذكية الروبوت في العثور على المسار الأكثر كفاءة من غرفة إلى غرفة وحول الأثاث، مع وصول أعمق إلى الزوايا وأقرب إلى الجدران لتجنّب تفويت أي منطقة.

    التحكم في الأماكن الذي يُسمح للروبوت بتنظيفها

    التحكم في الأماكن الذي يُسمح للروبوت بتنظيفها

    يسمح لك التطبيق البسيط بالتحكم بدقة في المكان الذي يُسمح للروبوت بتنظيفه. تم تصميم الروبوت بحيث لا يفوّت أي منطقة. وتُعتبر المناطق الممنوعة حلاً للمناطق التي لا يكون فيها الروبوت ضروريًا. يقوم الجدار الافتراضي بتعيين خط خيالي في منزلك سيعرف الروبوت أنه لا يمكنه تخطيه. قم بإعداد مناطق عدم التمسيح على الخريطة وحفظها، بحيث يتجنب الروبوت السجاد والبسط أثناء تمسيح الأرض.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك ABS
      اللون
      معدني رمادي داكن
      الوظائف
      تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
      نوع المنتج
      المكنسة الكهربائية الآلية
      وظيفة التنظيف الرطب
      نعم
      تنظيف معزز للسجاد
      نعم
      نوع الفرشاة الرئيسية
      فرشاة مطاطية مع شعيرات
      فرشاة رئيسية قابلة للرفع
      لا
      نوع الفلتر
      فلتر EPA 11 قابل للغسل
      فك الشعر المتشابك
      لا
      عدد الفُرش الجانبية
      المرحلة الأولى
      تقنية التمسيح
      ممسحة غير نشطة
      ممسحة قابلة للرفع
      لا
      يمكن استخدامها مع المنظفات
      لا
      نوع التوجيه
      LiDAR
      اكتشاف العوائق الصغيرة
      لا
      القدرة على تخطي العوائق
      حتى 17 مم
      اكتشاف الأوساخ
      لا
      اكتشاف تلقائي للسجاد
      لا، قم بإنشاء مناطق تخطي التمسيح في التطبيق
      الاتصال بالإنترنت
      الاتصال عبر Wi-Fi، النطاق المزدوج
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
      التوافق مع المنزل الذكي
      لا
      سعة خزان الماء النظيف (في الروبوت)
      300 مل
      سعة حاوية الغبار (في الروبوت)
      350 مل
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      ≤ 66 ديسيبل
      وظيفة الشحن التلقائي
      نعم، سيتم الشحن عندما تكون البطارية فارغة وسيواصل من حيث توقف عند إنهاء عملية الشحن.
      وقت تشغيل البطارية
      لغاية 200 دقيقة
      وقت إعادة الشحن
      6,5 ساعات بحد أقصى
      قدرة البطارية
      4800 مللي أمبير في الساعة
      البطارية القابلة للإزالة
      نعم
      الشهادات
      CB & LVD
      قوة امتصاص
      4000 باسكال
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      الفولتية
      14,76 فولت
      التردد
      50/60
      الكفالة
      2 عاماً
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم
      تم الإنتاج في
      الصين
      منتج ببطارية
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول الحزمة
      47,8 سم
      عرض الحزمة
      42,2 سم
      ارتفاع الحزمة
      14,2 سم
      وزن الحزمة
      8 كجم
      طول المحطة
      14,6 سم
      عرض المحطة
      5,5 سم
      ارتفاع المحطة
      9 سم
      وزن المحطة
      0,337 كجم
      طول الروبوت
      34,5 سم
      عرض الروبوت
      34,5 سم
      ارتفاع الروبوت
      9,6 سم
      وزن الروبوت
      3.1 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      XV1433/00
      الملحقات المتعلقة 2
      XV1430/00
      الملحقات المرفقة 1
      2 × ممسحة قابلة للغسل
      الملحقات المرفقة 2
      1 × فلتر قابل للغسل
      الملحقات المرفقة 3
      1 × فرشاة رئيسية
      الملحق المرفق 4
      1 × فرشاة جانبية
      الملحق المرفق 5
      1 × سلك طاقة
      الملحق المرفق 6
      1 × محطة شحن
      الملحق المرفق 7
      1 × مفرش طاولة

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      30 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      130 ميللي أمبير
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      مستشعر اكتشاف السجاد
      لا
      مستشعرات مضادة للسقوط لاكتشاف المنحدرات
      نعم
      الباحث عن القاعدة
      نعم، جهاز استقبال وإصدار إشارات الأشعة تحت الحمراء
      مستشعر خزان المياه الفارغ
      لا
      مستشعر كيس الغبار الممتلئ
      نعم

    • متانة

      دليل البدء السريع
      نعم، مطبوع
      دليل المستخدم
      رقمية

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      قفل الأطفال
      نعم

    • المحطة

      وظيفة التفريغ الذاتي
      لا
      وظيفة تنظيف الممسحة
      لا
      وظيفة تجفيف الممسحة
      لا
      إعادة ملئ تلقائي للروبوت
      لا
      جمع تلقائي للمياه المتسخة
      لا
      طول سلك الطاقة
      1.5 م
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      محطة الشحن
      نعم

    • التطبيق

      اسم التطبيق
      Philips HomeRun
      نظام التشغيل
      Android 6 والإصدارات الأحدث، iOS 11 والإصدارات الأحدث
      مقاطع الفيديو التعليمية
      نعم
      وظيفة رسم الخريطة بسرعة
      نعم
      رسم خريطة عدة طوابق
      نعم، احفظ ما يصل إلى 5 خرائط
      تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها
      نعم
      تحديد وضع التنظيف لكل غرفة
      نعم
      تحديد تسلسل تنظيف الغرف
      نعم
      أوضاع التنظيف
      جاف ورطب، ثم جاف فقط، ثم سحبة واحدة، ثم التكنيس أولاً، ثم المسح
      مستويات قوة الشفط
      4
      مستويات رطوبة الممسحة
      4
      المناطق الممنوعة
      حائط ظاهري، المناطق الممنوعة، مناطق تخطي المسح، منطقة محظور فيها التسلق
      التنظيف أثناء غيابك
      نعم
      التنبيهات والإشعارات داخل التطبيق
      نعم
      تقرير التنظيف وتاريخه
      نعم
      لوحة معلومات الصيانة
      نعم
      التنظيف المجدوَل
      نعم
      الاتصال بمركز خدمة المستهلك
      نعم
      التحديثات التلقائية
      نعم
      توافر التطبيق
      متاح فقط في بلد شراء الروبوت وإذا تم تعيين متجر التطبيقات على بلد الشراء

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