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Philips HomeRunمجموعة استبدال من السلسلة 2000 و3000

XV1433/00

1 جائزة

حزمة الاستبدال لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000

كل ما تحتاجه لإجراء الصيانة على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسة 2000 و3000. تحتوي حزمة الاستبدال الأصلية على فلترَين EPA11 وفرشاة رئيسية واحدة وفرشاة جانبية واحدة. متوافقة مع الطُرز XU2000 وXU2100 وXU3000 وXU3100 وXU3110.

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منتجات متوافقة

السلسلة 2000

السلسلة 2000
روبوت التكنيس والمسح

XU2000/15

السلسلة 2000

السلسلة 2000
روبوت التكنيس والمسح

XU2100/15

حزمة الاستبدال الأصلية

حزمة الاستبدال لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000

  • حزمة استبدال فلاتر EPA11 عدد 2 لروبوتات 3000 من HomeRun

  • 1 فرشاة رئيسية

  • 1 فرشاة جانبية

  • متوافقة مع: السلسلة 2000 و3000

فلترEPA11 لتنقية ممتازة

تحتوي الحزمة على 2 فلتر EPA11. يلتقط الفلتر ما يزيد على 95% من الغبار الدقيق قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر كل 3 إلى 6 أشهر.

الفرشاة الرئيسية لجميع أنواع الأرضيات

تعمل الفرشاة الرئيسية الموجودة أسفل الروبوت على تفكيك الأوساخ والغبار لتنظيف كامل. استبدل الفرشاة الرئيسية كل 6-12 شهرًا.

تنظف بدقة على طول الجدران وبعمق في الأركان.

لتنظيف أكثر دقة، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للكنس على طول الحواف، لجذب الأوساخ إلى مدخل الشفط. استبدل الفرشاة الجانبية كل 6 إلى 12 شهرًا. من السهل تركيب الفرشاة الجانبية في الروبوت لإجراء عملية صيانة سريعة وسهلة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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إخلاء المسؤولية

  1. عند استخدامها على روبوت التكنيس الكهربائي والتمسيح HomeRun من السلسلة 3000 Aqua من Philips.