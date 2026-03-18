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Philips HomeRun مجموعة استبدال من السلسلة 2000 و3000

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Philips HomeRunمجموعة استبدال من السلسلة 2000 و3000

XV1433/00

Philips HomeRun مجموعة استبدال من السلسلة 2000 و3000

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الدلائل والمستندات

كل ما تحتاجه لإجراء الصيانة على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسة 2000 و3000. تحتوي حزمة الاستبدال الأصلية على فلترَين EPA11 وفرشاة رئيسية واحدة وفرشاة جانبية واحدة. متوافقة مع الطُرز XU2000 وXU2100 وXU3000 وXU3100 وXU3110.

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  • 18 March 2026

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