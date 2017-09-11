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  • آلة تحضير الإسبريسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق آلة تحضير الإسبريسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق آلة تحضير الإسبريسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق
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    Saeco Xelsis آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة

    SM7685/00

    آلة تحضير الإسبريسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق

    اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو والكابوتشينو الشائعَين ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة، مثل أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™‎ السهل الاستخدام

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    Saeco Xelsis آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة

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    آلة تحضير الإسبريسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق

    • 15 مشروبًا
    • نظام Latteduo
    • فولاذ مقاوم للصدأ
    • كطحنة قابلة للضبط بـ 12 خطوة
    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من سيراميك عالي التقنية: يتم طحن حبوب القهوة الطازجة بلطف، من دون خطر ارتفاع حرارة الجهاز، ما يتيح استخراج كل النكهات والروائح الغنية، وتقديم مذاق قهوة أرقى لما لا يقل عن 20000 كوب.

    8 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

    8 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

    يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 8 ملفات تعريف المستخدمين، من خلال الشاشة الملائمة

    شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل ما في حبوب القهوة

    شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل ما في حبوب القهوة

    تُتيح لك تقنية Saeco استخلاص أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك، لتستمتع برائحة غنية ومذاق أصيل (يتنوّع بين التحميص والشوكولاته والبندق والفواكه والزهور والتوابل)

    تحضير سريع مع غلاية مياه عالية الأداء

    تحضير سريع مع غلاية مياه عالية الأداء

    تتطلب القهوة المثالية درجات حرارة مثالية. تم تصنيع نظام Thermoblock العالي الأداء من ألومنيوم خفيف الوزن وبنية من الفولاذ المقاوم للصدأ، بحيث يبلغ بسرعة درجات الحرارة المثلى.

    مُزود بتقنية AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية

    مُزود بتقنية AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية

    AquaClean هو فلتر المياه المصمَّم لتعزيز جودة قهوتك عن طريق تنقية المياه. وهو يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دائرة المياه داخل آلة القهوة، فتتمكن بالتالي من تحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية عند استبدال الفلتر بانتظام.

    HygieSteam: يزيل التنظيف التلقائي 99,99% من بقايا الحليب

    HygieSteam: يزيل التنظيف التلقائي 99,99% من بقايا الحليب

    يزيل نظام التنظيف التلقائي المبتكر الخاص بنا HygieSteam ترسبات الحليب بنسبة 99,99% بلمسة واحدة

    LatteDuo: حضّر واستمتع بحصتين مزدوجتين من أي وصفة.

    LatteDuo: حضّر واستمتع بحصتين مزدوجتين من أي وصفة.

    حضّر واستمتع بحصة واحدة أو مزدوجة من أي وصفة قهوة بضغطة واحدة، بما في ذلك الكابتشينو أو اللاتيه ماكياتو. وكل ذلك في خطوة واحدة.

    LattePerfetto لرغوة حليب كثيفة وقوامٍ ناعمٍ

    LattePerfetto لرغوة حليب كثيفة وقوامٍ ناعمٍ

    تقلّل تقنية LattePerfetto حجم مسام رغوة الحليب وتنتج رغوة كثيفة ذات قوامٍ ناعمٍ لمشروبات القهوة المعتمدة على الحليب. وتضمن الهندسة الدقيقة لنظام إعداد الرغوة درجة حرارة مثالية ونسبة ممتازة بين الرغوة والحليب.

    شاشة اللمس الأكثر تطورًا لدينا مع Coffee Equalizer

    شاشة اللمس الأكثر تطورًا لدينا مع Coffee Equalizer

    إرشاد تفاعلي لتخصيص إعداد مشروباتك بشكل غير محدود مع Coffee Equalizer™‎. حضّر قهوتك بطريقتك المفضلة من خلال تخصيص القوة والحجم ودرجة الحرارة والنكهة وكمية رغوة الحليب وحتى ترتيب إضافة القهوة والحليب.

    تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية

    تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية

    تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية. بخلاف ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco تنظيفًا تلقائيًا باستخدام أقراص التنظيف المتخصصة.

    أكبر حاوية لحبوب القهوة مُزودة بمانع تسرّب الرائحة للحفاظ على حبوب القهوة طازجة

    أكبر حاوية لحبوب القهوة مُزودة بمانع تسرّب الرائحة للحفاظ على حبوب القهوة طازجة

    اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل الأميريكانو.

    أكبر حاوية محكمة الإغلاق لحبوب القهوة للحفاظ عليها طازجة

    تتسع أكبر حاوية لحبوب القهوة لدينا لما يصل إلى 450 جرامًا من حبوب القهوة الطازجة، وهي مزودة بختم AromaSeal الخاص للحفاظ على حبوب القهوة طازجة لفترة طويلة.

    المواصفات التقنية

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      5
      إعدادات المطحنة
      12
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      نعم
      ملفات تعريف المستخدمين
      8
      إعدادات درجة الحرارة
      المرحلة الثالثة

    • ميزات أخرى

      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      زر التشغيل / إيقاف التشغيل الرئيسي
      نعم
      إضاءة LED داخل الفوهة
      نعم
      غلاية تسخين سريع
      نعم
      خزان مياه مضاء بواسطة LED
      نعم
      وظيفة تدفئة الحليب
      نعم

    • الملحقات

      مشمول
      • ملعقة قياس
      • شريط اختبار عسر المياه
      • فرشاة تنظيف
      • شحم مجموعة التخمير
      • حاوية حليب مع غطاء معدني
      • فلتر AquaClean

    • المواصفات التقنية

      بلد المنشأ
      إيطاليا
      سعة إبريق الحليب
      0.6  l
      سعة وعاء المخلفات
      14  servings
      خزان مياه ذو سعة
      1.7  l
      سعة حبوب القهوة
      450  g
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      توافق الفلتر
      AquaClean
      سعة صينية التقطير
      500  ml

    • التصميم

      اللون
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      283×489×393  mm

    • المواصفات العامّة

      ذوبان الحليب
      تقنية Latte Perfetto
      ارتفاع قمع قابل للضبط
      75-148  mm
      سهولة التنظيف والصيانة
      تنظيف الإبريق تلقائيًا
      تخصيص لكل مشروب
      • كمية رغوة حليب قابلة للضبط
      • إمكانية ضبط حدة القهوة
      • حجم كوب قابل للتعديل
      • درجة حرارة قابلة للضبط
      • ملفات تعريف المستخدمين
      • ترتيب الحليب/القهوة قابل للضبط
      • مذاق قهوة قابل للضبط
      إعدادات المطحنة
      12
      عدد ملفات تعريف المستخدمين
      8
      نوع الغلاية
      غلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ
      وظائف مميزة
      خيار القهوة المطحونة
      نوع الإبريق
      غطاء معدني لحاوية الحليب
      نوع الشاشة
      TFT
      واجهة المستخدم
      شاشة لمس

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      ملصق الطاقة
      الفئة ب*
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5  W

    Badge-D2C

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    • يعتمد العدد الفعلي للأكواب على نوع القهوة المختارة وأنماط الشطف والتنظيف
    • ملصق الطاقة: الفئة ب، وفقًا لتصنيف الطاقة السويسري وبناءً على معيار طريقة القياس القياسية EN 60661.
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