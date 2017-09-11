SM7685/00
آلة تحضير الإسبريسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق
اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو والكابوتشينو الشائعَين ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة، مثل أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™ السهل الاستخدامإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من سيراميك عالي التقنية: يتم طحن حبوب القهوة الطازجة بلطف، من دون خطر ارتفاع حرارة الجهاز، ما يتيح استخراج كل النكهات والروائح الغنية، وتقديم مذاق قهوة أرقى لما لا يقل عن 20000 كوب.
يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 8 ملفات تعريف المستخدمين، من خلال الشاشة الملائمة
تُتيح لك تقنية Saeco استخلاص أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك، لتستمتع برائحة غنية ومذاق أصيل (يتنوّع بين التحميص والشوكولاته والبندق والفواكه والزهور والتوابل)
تتطلب القهوة المثالية درجات حرارة مثالية. تم تصنيع نظام Thermoblock العالي الأداء من ألومنيوم خفيف الوزن وبنية من الفولاذ المقاوم للصدأ، بحيث يبلغ بسرعة درجات الحرارة المثلى.
AquaClean هو فلتر المياه المصمَّم لتعزيز جودة قهوتك عن طريق تنقية المياه. وهو يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دائرة المياه داخل آلة القهوة، فتتمكن بالتالي من تحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية عند استبدال الفلتر بانتظام.
يزيل نظام التنظيف التلقائي المبتكر الخاص بنا HygieSteam ترسبات الحليب بنسبة 99,99% بلمسة واحدة
حضّر واستمتع بحصة واحدة أو مزدوجة من أي وصفة قهوة بضغطة واحدة، بما في ذلك الكابتشينو أو اللاتيه ماكياتو. وكل ذلك في خطوة واحدة.
تقلّل تقنية LattePerfetto حجم مسام رغوة الحليب وتنتج رغوة كثيفة ذات قوامٍ ناعمٍ لمشروبات القهوة المعتمدة على الحليب. وتضمن الهندسة الدقيقة لنظام إعداد الرغوة درجة حرارة مثالية ونسبة ممتازة بين الرغوة والحليب.
إرشاد تفاعلي لتخصيص إعداد مشروباتك بشكل غير محدود مع Coffee Equalizer™. حضّر قهوتك بطريقتك المفضلة من خلال تخصيص القوة والحجم ودرجة الحرارة والنكهة وكمية رغوة الحليب وحتى ترتيب إضافة القهوة والحليب.
تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية. بخلاف ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco تنظيفًا تلقائيًا باستخدام أقراص التنظيف المتخصصة.
اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل الأميريكانو.
تتسع أكبر حاوية لحبوب القهوة لدينا لما يصل إلى 450 جرامًا من حبوب القهوة الطازجة، وهي مزودة بختم AromaSeal الخاص للحفاظ على حبوب القهوة طازجة لفترة طويلة.
التخصيص
ميزات أخرى
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
الخدمة
الاستدامة
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