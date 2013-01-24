الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

مجموعة تجهيزات الطعام للسفر Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

SCF724/00
Avent
  • راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
    -{discount-value}

    مجموعة تجهيزات الطعام للسفر Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

    SCF724/00

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة تجهيزات الطعام للسفر Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل.

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة تجهيزات الطعام للسفر Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل tableware

      راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

      محسّن لتناول الطعام أثناء التنقل

      • أدوات الطعام للأطفال للسفر
      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

      أغطية آمنة تمنع حدوث أي تسرب وتبقي الحاوية نظيفة

      أغطية آمنة تمنع حدوث أي تسرب وتبقي الحاوية نظيفة

      مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر

      تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام مع غطاء وطبقَين فرديَين قابلَين للفك مع أغطية مثالية للوجبات الخفيفة أو حصص الطعام الأصغر.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

      • المحتويات

        حاوية كبيرة
        1  قطعة
        ملعقة
        1  قطعة
        غطاء حاوية كبير
        1  قطعة
        حاوية صغيرة
        2  قطعة
        غطاء حاوية صغيرة
        2  قطعة
        قاعدة الامتصاص
        1  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند