ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF724/00
راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل.
أدوات الطعام للأطفال للسفر
تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام مع غطاء وطبقَين فرديَين قابلَين للفك مع أغطية مثالية للوجبات الخفيفة أو حصص الطعام الأصغر.
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