SCF722/00
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
صمّمت الملعقة المخصصة للتعليم والقابلة للتخصيص من Philips Avent لمساعدة طفلك في تعلّم كيفية تناول الطعام بمفرده. فهي تتميّز بمقبض ورأس مرنين يمكن تخصيصهما بحسب قبضة طفلك واحتياجاته في مراحل النمو.
هذا المنتج لم يعد متاحا
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