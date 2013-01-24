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ملعقة للتعليم قابلة للتخصيص Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

SCF722/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
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    ملعقة للتعليم قابلة للتخصيص Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

    SCF722/00

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    صمّمت الملعقة المخصصة للتعليم والقابلة للتخصيص من Philips Avent لمساعدة طفلك في تعلّم كيفية تناول الطعام بمفرده. فهي تتميّز بمقبض ورأس مرنين يمكن تخصيصهما بحسب قبضة طفلك واحتياجاته في مراحل النمو.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ملعقة للتعليم قابلة للتخصيص Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    صمّمت الملعقة المخصصة للتعليم والقابلة للتخصيص من Philips Avent لمساعدة طفلك في تعلّم كيفية تناول الطعام بمفرده. فهي تتميّز بمقبض ورأس مرنين يمكن تخصيصهما بحسب قبضة طفلك واحتياجاته في مراحل النمو.

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    صمّمت الملعقة المخصصة للتعليم والقابلة للتخصيص من Philips Avent لمساعدة طفلك في تعلّم كيفية تناول الطعام بمفرده. فهي تتميّز بمقبض ورأس مرنين يمكن تخصيصهما بحسب قبضة طفلك واحتياجاته في مراحل النمو.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ملعقة للتعليم قابلة للتخصيص Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    صمّمت الملعقة المخصصة للتعليم والقابلة للتخصيص من Philips Avent لمساعدة طفلك في تعلّم كيفية تناول الطعام بمفرده. فهي تتميّز بمقبض ورأس مرنين يمكن تخصيصهما بحسب قبضة طفلك واحتياجاته في مراحل النمو.

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      مقبض وملعقة قابلان للتعديل

      مناسبة لقبضة الطفل ومراحل تطور الأكل

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

      • المحتويات

        ملعقة
        1  قطعة

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