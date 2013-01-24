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Avent مجموعة أدوات المائدة وحقيبة سفر للأطفال سن 12+ شهرًا

SCF718/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
  • راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
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    Avent مجموعة أدوات المائدة وحقيبة سفر للأطفال سن 12+ شهرًا

    SCF718/00

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تعتبر مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر SCF718/00 من Philips Avent حلاً رائعًا للأمهات أثناء التنقل. تحتوي مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر على ملعقة وشوكة للأطفال بعمر 12 شهرًا أو ما فوق، بالإضافة إلى حقيبة سفر للحفاظ على نظافة أدوات المائدة أثناء التنقل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مجموعة أدوات المائدة وحقيبة سفر للأطفال سن 12+ شهرًا

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تعتبر مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر SCF718/00 من Philips Avent حلاً رائعًا للأمهات أثناء التنقل. تحتوي مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر على ملعقة وشوكة للأطفال بعمر 12 شهرًا أو ما فوق، بالإضافة إلى حقيبة سفر للحفاظ على نظافة أدوات المائدة أثناء التنقل.

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تعتبر مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر SCF718/00 من Philips Avent حلاً رائعًا للأمهات أثناء التنقل. تحتوي مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر على ملعقة وشوكة للأطفال بعمر 12 شهرًا أو ما فوق، بالإضافة إلى حقيبة سفر للحفاظ على نظافة أدوات المائدة أثناء التنقل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مجموعة أدوات المائدة وحقيبة سفر للأطفال سن 12+ شهرًا

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تعتبر مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر SCF718/00 من Philips Avent حلاً رائعًا للأمهات أثناء التنقل. تحتوي مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر على ملعقة وشوكة للأطفال بعمر 12 شهرًا أو ما فوق، بالإضافة إلى حقيبة سفر للحفاظ على نظافة أدوات المائدة أثناء التنقل.

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      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        الصين
        نعم

      • المحتويات

        مجموعة أدوات مائدة للأطفال بعمر 12 شهراً وما فوق
        • شوكة واحدة
        • ملعقة واحدة
        حقيبة أدوات المائدة
        1  قطعة

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