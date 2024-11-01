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  • راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    Avent مجموعة أدوات المائدة وحقيبة سفر للأطفال سن 12+ شهرًا

    SCF718/00

    راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

    تعتبر مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر SCF718/00 من Philips Avent حلاً رائعًا للأمهات أثناء التنقل. تحتوي مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر على ملعقة وشوكة للأطفال بعمر 12 شهرًا أو ما فوق، بالإضافة إلى حقيبة سفر للحفاظ على نظافة أدوات المائدة أثناء التنقل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مجموعة أدوات المائدة وحقيبة سفر للأطفال سن 12+ شهرًا

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    لإبقاء أدوات المائدة نظيفة أثناء التنقل

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

    سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      مجموعة أدوات مائدة للأطفال بعمر 12 شهراً وما فوق
      • شوكة واحدة
      • ملعقة واحدة
      حقيبة أدوات المائدة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

    Badge-D2C

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