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Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

SCD600/00
Avent
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    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    SCD600/00

    قريبة دائماً من طفلك

    تمكّني من رؤية طفلك وسماعه بفضل أحدث تقنية في مجال مراقبة الأطفال بالفيديو

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    قريبة دائماً من طفلك

    تمكّني من رؤية طفلك وسماعه بفضل أحدث تقنية في مجال مراقبة الأطفال بالفيديو

    قريبة دائماً من طفلك

    تمكّني من رؤية طفلك وسماعه بفضل أحدث تقنية في مجال مراقبة الأطفال بالفيديو

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    قريبة دائماً من طفلك

    تمكّني من رؤية طفلك وسماعه بفضل أحدث تقنية في مجال مراقبة الأطفال بالفيديو

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      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت

      • الراحة

        إشارة التشغيل
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        ضوء ليلي
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        2.4 جيجاهرتز
        دليل المستخدم
        نعم
        مشبك للتثبيت بالحزام
        يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام مراقبة الطفل لاسلكياً والتنقل براحة تامة.
        دليل البدء السريع
        نعم

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