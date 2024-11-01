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  • قريبة دائماً من طفلك قريبة دائماً من طفلك قريبة دائماً من طفلك

    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    SCD600/00

    قريبة دائماً من طفلك

    تمكّني من رؤية طفلك وسماعه بفضل أحدث تقنية في مجال مراقبة الأطفال بالفيديو

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

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    قريبة دائماً من طفلك

    جهاز مراقبة الطفل يتميّز بشاشة عالية الوضوح

    تحديد تلقائي للقنوات لتواصل خاص

    تحديد تلقائي للقنوات لتواصل خاص

    حافظي على تواصل آمن بينك وبين طفلك في كل الأوقات بفضل تقنية فيديو رقمي سهلة الاستخدام

    رؤية ليلية عبر الأشعة تحت الحمراء لمراقبة على مدار الساعة

    رؤية ليلية عبر الأشعة تحت الحمراء لمراقبة على مدار الساعة

    رؤية ليلية عبر الأشعة تحت الحمراء تتيح لك رؤية طفلك على مدار الساعة

    وحدة أهل لاسلكية ومحمولة

    وحدة أهل لاسلكية ومحمولة

    تتيح لك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن التنقل بحرية في المنزل مع البقاء إلى جانب طفلك.

    تنشيط الشاشة التلقائي مع التحكم في مستوى الصوت والسطوع

    تنشيط الشاشة التلقائي مع التحكم في مستوى الصوت والسطوع

    يتم تنشيط الشاشة تلقائياً عند الكشف عن حدوث أي ضجة في غرفة طفلك. تتيح لك ميزة التحكم في مستوى الصوت والسطوع رؤية طفلك بسهولة تامة.

    أضواء مستوى الصوت وتأكيد الاتصال الرقمي

    أضواء مستوى الصوت وتأكيد الاتصال الرقمي

    تأكيد الاتصال الرقمي للاطمئنان بشكل أكبر إلى تواصلك بطفلك بواسطة أضواء مستوى الصوت.

    شاشة ملونة عالية الدقة قياس 2.4 بوصات / 61 ملم

    شاشة ملونة عالية الدقة قياس 2.4 بوصات / 61 ملم

    مراقبة طفلك بسهولة عبر شاشة ملونة عالية الدقة وذات جودة رقمية

    ضوء ليلي وتهويدات مهدئة

    ضوء ليلي وتهويدات مهدئة

    ثلاث تهويدات وضوء ليلي لمساعدة طفلك على النوم

    سهولة اختيار وضعية الكاميرا

    سهولة اختيار وضعية الكاميرا

    من السهل تحديد وضعية الكاميرا على جهاز مراقبة الأطفال من Philips Avent للتأكد من الحصول على أفضل زاوية عرض لطفلك

    المواصفات التقنية

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      نطاق التردد
      2.4 جيجاهرتز
      تحديد تلقائي للقنوات
      نعم

    • الملاءمة

      إشارة التشغيل
      نعم
      إشارة انخفاض مستوى البطارية
      نعم
      تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
      نعم
      إشارة شحن البطارية
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      ضوء ليلي
      Yes
      أضواء مستوى الصوت
      نعم

    • الملحقات

      دليل المستخدم
      نعم
      مشبك الحزام
      يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام مراقبة الطفل لاسلكياً والتنقل براحة تامة.
      دليل البدء السريع
      نعم

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      220 - 240  فولت
      مصدر الإمداد بالطاقة
      120 V (US)

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الحمل
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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