SCD600/00
قريبة دائماً من طفلك
تمكّني من رؤية طفلك وسماعه بفضل أحدث تقنية في مجال مراقبة الأطفال بالفيديو
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظي على تواصل آمن بينك وبين طفلك في كل الأوقات بفضل تقنية فيديو رقمي سهلة الاستخدام
رؤية ليلية عبر الأشعة تحت الحمراء تتيح لك رؤية طفلك على مدار الساعة
تتيح لك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن التنقل بحرية في المنزل مع البقاء إلى جانب طفلك.
يتم تنشيط الشاشة تلقائياً عند الكشف عن حدوث أي ضجة في غرفة طفلك. تتيح لك ميزة التحكم في مستوى الصوت والسطوع رؤية طفلك بسهولة تامة.
تأكيد الاتصال الرقمي للاطمئنان بشكل أكبر إلى تواصلك بطفلك بواسطة أضواء مستوى الصوت.
مراقبة طفلك بسهولة عبر شاشة ملونة عالية الدقة وذات جودة رقمية
ثلاث تهويدات وضوء ليلي لمساعدة طفلك على النوم
من السهل تحديد وضعية الكاميرا على جهاز مراقبة الأطفال من Philips Avent للتأكد من الحصول على أفضل زاوية عرض لطفلك
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الملاءمة
الملحقات
الطاقة
مراحل التنمية
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