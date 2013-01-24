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Saeco ملحقات صيانة

RI9125/24
Saeco
  • Coffee Clean - منتج تنظيف Coffee Clean - منتج تنظيف Coffee Clean - منتج تنظيف
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    Saeco ملحقات صيانة

    RI9125/24

    Coffee Clean - منتج تنظيف

    لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco ملحقات صيانة

    Coffee Clean - منتج تنظيف

    لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.

    Coffee Clean - منتج تنظيف

    لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco ملحقات صيانة

    Coffee Clean - منتج تنظيف

    لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.

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      Coffee Clean - منتج تنظيف

      لإزالة زيت القهوة للحصول على وحدة تخمير مثالية

      • أقراص تنظيف وحدة التخمير

      لحماية ماكينات الإسبرسو من الانسداد بفعل تراكم بقايا القهوة

      تزيل أقراص إزالة زيت القهوة Saeco بقايا زيت القهوة بالكامل فيما تحافظ على عمل ماكينة الإسبرسو بشكل فعّال للحصول على أفضل النتائج.

      يحسّن التنظيف المنتظم مذاق القهوة

      استخدم أقراص تنظيف وحدة التخمير بانتظام للاستمتاع بأفضل مذاق للقهوة.

      المواصفات التقنية

      • العلبة

        الكمية
        10 أقراص من وزن 1.6 غ

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