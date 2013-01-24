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Coffee Clean - منتج تنظيف
لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Coffee Clean - منتج تنظيف
لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.
Coffee Clean - منتج تنظيف
لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Coffee Clean - منتج تنظيف
لإزالة زيت القهوة والشحوم بطريقة مثالية من وحدة التخمير الخاصة بآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل. نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة.
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