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لتفادي التكتّل في صينية التقطير
تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتفادي التكتّل في صينية التقطير
تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.
لتفادي التكتّل في صينية التقطير
تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتفادي التكتّل في صينية التقطير
تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.
ينظف مزيل الكلس في ماكينات Philips Saeco كل دورات الماء في ماكينة الإسبرسو بشكل مثالي.
تضمن التركيبة المبتكرة لمزيل الكلس في ماكينة الإسبرسو من Philips Saeco إزالة طبقات الكلس بعناية دون الإضرار بالأجزاء الدقيقة داخل الجهاز.
تم اختباره واعتماده من Saeco، مخترع ماكينة الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل.
يساعد مزيل الكلس في ماكينة Saeco على حماية ماكينتك من تراكم الطبقة الكلسية بسبب ماء الحنفية الأمر الذي يؤثر في الأداء والنكهة. ويعتبر مزيل الكلس فعالاً للغاية وآمنًا وسهل الاستخدام. لإزالة فعالة للكلس، احرص على إزالة الكلس كل 250 حصة.
من شأن إزالة الكلس باستمرار الحفاظ على أفضل أداء لماكينة الإسبرسو، مما يضمن ألذ مذاق ونكهة.
يأتي مزيل الكلس المميز بماكينات تحضير الإسبرسو Saeco مع تعليمات واضحة حول استخدام الماكينة مما يتيح لك إزالة الكلس بسرعة وسهولة وأمان.
يمكنك إطالة فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو للاستمتاع بالإمكانات الهائلة في جهازك.