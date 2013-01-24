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Saeco عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

RI9111/12
Saeco
  • لتفادي التكتّل في صينية التقطير لتفادي التكتّل في صينية التقطير لتفادي التكتّل في صينية التقطير
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    Saeco عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

    RI9111/12

    لتفادي التكتّل في صينية التقطير

    تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

    لتفادي التكتّل في صينية التقطير

    تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.

    لتفادي التكتّل في صينية التقطير

    تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

    لتفادي التكتّل في صينية التقطير

    تقوم المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Saeco بحماية آلة تحضير الإسبرسو وإزالة الكالسيوم ومنع التآكل. كذلك، تتيح لك إمكانية الحصول على أفضل أداء من آلة تحضير الإسبرسو وإطالة فترة استهلاكها. احرص على إزالة الكلس كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.

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      لتفادي التكتّل في صينية التقطير

      عامل إزالة الترسبات مميز لآلة تحضير الإسبرسو

      • لماكينات الإسبرسو Saeco
      • 250 مل
      • لتخفيض نسبة الكلس
      إزالة مثالية للكلس من دورات الماء

      إزالة مثالية للكلس من دورات الماء

      ينظف مزيل الكلس في ماكينات Philips Saeco كل دورات الماء في ماكينة الإسبرسو بشكل مثالي.

      لإزالة الكلس بدقة وأمان ورفق في في الوقت نفسه

      تضمن التركيبة المبتكرة لمزيل الكلس في ماكينة الإسبرسو من Philips Saeco إزالة طبقات الكلس بعناية دون الإضرار بالأجزاء الدقيقة داخل الجهاز.

      خضع للتحسين على مدار 25 عامًا

      تم اختباره واعتماده من Saeco، مخترع ماكينة الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل.

      يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

      يساعد مزيل الكلس في ماكينة Saeco على حماية ماكينتك من تراكم الطبقة الكلسية بسبب ماء الحنفية الأمر الذي يؤثر في الأداء والنكهة. ويعتبر مزيل الكلس فعالاً للغاية وآمنًا وسهل الاستخدام. لإزالة فعالة للكلس، احرص على إزالة الكلس كل 250 حصة.

      إزالة الكلس بانتظام تحسّن مذاق القهوة

      من شأن إزالة الكلس باستمرار الحفاظ على أفضل أداء لماكينة الإسبرسو، مما يضمن ألذ مذاق ونكهة.

      أفضل تركيبة لإزالة الكلس بسهولة

      يأتي مزيل الكلس المميز بماكينات تحضير الإسبرسو Saeco مع تعليمات واضحة حول استخدام الماكينة مما يتيح لك إزالة الكلس بسرعة وسهولة وأمان.

      إزالة الكلس بانتظام تطيل فترة الاستهلاك وتحسّن المذاق

      يمكنك إطالة فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو للاستمتاع بالإمكانات الهائلة في جهازك.

      المواصفات التقنية

      • التّعبئة

        الكمية
        زجاجة واحدة سعة 250 مل

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