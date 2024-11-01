ضوء أينما تريده بالضبط

يمكنك القيادة بأمان وإتقان عند استخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips. فبفضل الوضعية الدقيقة لرقاقات LED في لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips، سيسقط الضوء على المنطقة التي تريدها بالضبط في الطريق من دون إزعاج سائقي المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس. كما تتميز لمباتنا بتقنية Philips SafeBeam المبتكرة، ومن ثَمَّ تُولِّد أفضل شعاع فعال في الاستخدام مع نمط خالٍ من الوهج. وهذا يوفر رؤية مثالية خلال القيادة.