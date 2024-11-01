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  • أتقِن التحكم في الإضاءة، وتغلب على الظلام أتقِن التحكم في الإضاءة، وتغلب على الظلام أتقِن التحكم في الإضاءة، وتغلب على الظلام

    Ultinon Pro9200 HL أداء ضوء سيارات LED لا مثيل له

    LUM11972U92X2/10

    أتقِن التحكم في الإضاءة، وتغلب على الظلام

    تغلّب على الظلام مع لمبة المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips، التي تُعدّ ذروة أداء الإضاءة LED المعدّلة. تمتع بقوة تقنية LED المتطورة مع سطوع أعلى يصل إلى 400%¹ من واحدة من أصغر اللمبات حجمًا في السوق.

    Ultinon Pro9200 HL أداء ضوء سيارات LED لا مثيل له

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    أتقِن التحكم في الإضاءة، وتغلب على الظلام

    أداء ضوء سيارات LED لا مثيل له

    • المصابيح الأمامية LED-HL [~H7]‎
    • ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 400%¹
    • متوافقة مع مركبات متنوعة
    • مظهر وأمان متطوران
    • حزمة مكونة من: 2
    تصميم فائق الصغر يتوافق مع مجموعة متنوعة من المركبات

    تصميم فائق الصغر يتوافق مع مجموعة متنوعة من المركبات

    تجمع مجموعة لمبات Ultinon Pro9200 LED من Philips بين قوة تقنية LED وهيكل فائق الصغر لتُناسب أي استخدامات إضاءة. فحجمها أصغر بنسبة 30% من سابقتها، ومصمَّمة لتركيبها بسهولة حتى في أضيق المصابيح الأمامية. والتعديل إليها سهلٌ، ما يمنح عُشَّاق القيادة والمُعدِّلين أداءً وظيفيًا من دون عناء.

    طاقة مُركَّزة - ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 400%¹

    طاقة مُركَّزة - ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 400%¹

    أتقِن التحكم في الإضاءة على الطريق. صُمِّمت لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips بعناية فائقة لتُشعل شغفك بالقيادة، وتُقدِّم أداءً لا مثيل له ورؤية استثنائية في أثناء القيادة. بفضل مجموعة لمبات LED الفريدة والتحسين الدقيق للمنتج، ستحظى بسطوع لا يضاهى يتجاوز الحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين بنسبة تصل إلى 400%¹. وسترى لافتات الطريق بوضوح وسيتحسن مجال رؤية الطريق أمامك بفضل طيفها الضوئي المثالي الفريد. تُمكِّنك لمباتنا من القيادة بثقة.

    ضوء أينما تريده بالضبط

    ضوء أينما تريده بالضبط

    يمكنك القيادة بأمان وإتقان عند استخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips. فبفضل الوضعية الدقيقة لرقاقات LED في لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips، سيسقط الضوء على المنطقة التي تريدها بالضبط في الطريق من دون إزعاج سائقي المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس. كما تتميز لمباتنا بتقنية Philips SafeBeam المبتكرة، ومن ثَمَّ تُولِّد أفضل شعاع فعال في الاستخدام مع نمط خالٍ من الوهج. وهذا يوفر رؤية مثالية خلال القيادة.

    حرارة لون تصل إلى 5800 كلفن لضوء أبيض بارد

    حرارة لون تصل إلى 5800 كلفن لضوء أبيض بارد

    عبِّر عن شغفك بالقيادة من خلال لمبة المصباح الأمامي Ultinon Pro9200 من Philips التي تجمع بمثالية بين الكفاءة العملية والأداء. فلمبتنا الجديدة هذه تُمكِّنك من القيادة على الطرقات المظلمة بكل سهولة وراحة بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن والمعتمَدة من صانعي المعدات الأصلية لقدرتها على تعزيز راحة العينين في أثناء القيادة ليلاً. اعتمِد على لمبة المصباح الأمامي Ultinon Pro9200 من Philips في مغامرات القيادة الليلية!

    - متوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت لعدد أكبر من الاستخدامات

    - متوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت لعدد أكبر من الاستخدامات

    تتوافق لمبة المصباح الأمامي Ultinon Pro9200 من Philips مع الأنظمة الكهربائية العاملة بجهدَي 12 فولت و24 فولت، ما يجعلها مناسبة لمعظم أنواع المركبات.

    فترة استهلاك محسّنة تصل إلى 5000 ساعة³

    فترة استهلاك محسّنة تصل إلى 5000 ساعة³

    يمكنك القيادة فترات أطول بسطوع أعلى عند استخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips. تطلق لمباتنا ضوءًا ساطعًا ومتألقًا مصممًا ليدوم طويلاً. وبفضل تميُّز هذه اللمبات بتقنية لتعزيز فترة الاستخدام مثل نظام إدارة الحرارة المزدوج AirBoost، تدوم حتى 5000 ساعة من التشغيل وتطلق ضوءًا لا يقل ثباته طوال فترة استهلاكها. ومجموعة لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips مشمولة بضمان مدته 5 سنوات، سنتان منها بضمان قياسي و3 سنوات أخرى لحماية إضافية³.

    المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا

    المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا

    إن لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips مصنَّفة وفقَ معيار IP54 ومقاومة لدخول الغبار والرذاذ، ومضمونة أيضًا بأنها متوافقة مع اختبار التداخل الكهرومغناطيسي، أي تمتثل لمعايير صناعة السيارات في مجال التداخل الكهرومغناطيسي. وهذه اللمبات المصممة بعناية لتتحمل مصاعب قيادة السيارات الحديثة تقدِّم المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا. ويمنحك أداؤها اليومي ثقةً خلف المِقود وضوءًا متسقًا وأكثر سطوعًا طوال الرحلة.

    مجموعة كبيرة من الملحقات تجدها عند الحاجة

    مجموعة كبيرة من الملحقات تجدها عند الحاجة

    عندما تحتاج إلى الملحقات، ستجدنا في الخدمة. فمجموعتنا الكبيرة تتضمن حلقات محوِّلات متنوعة معتمَدة من Philips لضمان توافق ميكانيكي مثالي. إضافةً إلى ذلك، نُقدِّم محوِّلات CANbus ثلاثية الوظائف من Philips التي تعالج بفعالية مشكلات مثل تحذيرات لوحة القيادة، وتعتيم الضوء، والوميض. اكتشف ما إذا كان طراز مركبتك يتطلب ملحقات أخرى من Philips عبر الموقع الإلكتروني Philips.com/LEDcompatibility-check.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      أبرز ما في المنتج
      سطوع أكثر بنسبة تصل إلى 400%، ونظام AirBoost لإدارة الحرارة، وتقنية SafeBeam، وشعاع ضوء خالٍ من الوهج
      المنافع المتوقعة
      ضوء أكثر سطوعًا، ورؤية أوضح، وتركيب سهل

    • وصف المنتج

      تطبيق
      شعاع عالٍ، شعاع منخفض، مصباح ضباب
      القاعدة
      PX26d
      التعيين
      لمبة مصباح أمامي LED من نوع H7 طراز ‎11972 U92 بجهد 12/24 فولت وقوة 21 واط، عدد 2
      رمز تمييز نوع LED
      المصابيح الأمامية LED-HL [~H7]‎
      تصنيف الحماية من الدخول (IP)
      IP54
      فترة الاستهلاك
      5000 ساعة
      حرارة التشغيل
      من -40 درجة مئوية إلى +105 درجات مئوية
      النطاق
      مصباح أمامي Ultinon Pro9200
      التقنية
      LED
      نوع
      H7
      تصديق ECE ‏R37
      لا
      تصديق ECE ‏R10
      نعم
      خالٍ من القطبية
      نعم
      قطر
      14 مم
      الطول - مم
      73 مم

    • خصائص الضوء

      لومن
      1800 لومن
      حرارة اللون
      5800 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      21  واط
      فولتية
      12/24  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11972U92X2
      رمز الطلب
      2765894

    • بيانات لوجيستية

      الكمية في العلبة
      قطعتين

    • بيانات العلبة

      التغليف
      علبة جامعة
      EAN1
      8719018027658
      EAN3
      8719018027665
      نوع العلبة
      الكرتون

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الصافي لكل قطعة
      45.65  غ
      الوزن الصافي لكل علبة
      91,3 جم
      الوزن الإجمالي
      165,5
      الارتفاع [مم]
      130 مم
      الطول [مم]
      111 مم
      العرض [مم]
      60 مم

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      230  سم
      العرض
      128  سم
      الارتفاع
      140  سم
      الكمية
      8 قطع (4 أطقم)
      الوزن الإجمالي لكل علبة خارجية
      0,767 كجم

    Badge-D2C

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    • ¹ مقارنةً بالحد الأدنى من المتطلبات القانونية. وينطبق على نوعَي اللمبات H4 وH7. وقد تختلف النسبة باختلاف طراز السيارة ونوع اللمبة.
    • ² غير متوافقة مع لوائح ECE، وغير مخصصة للاستخدام على الطرق العامة. أنت مسؤول عن الامتثال للمتطلبات القانونية السارية في بلدك.
    • ³ إن مجموعة لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 LED من Philips مشمولة بضمان مدته سنتان عند الشراء + ضمان ممتد لمدة 3 سنوات أخرى مجانًا عند التسجيل. تفضل بزيارة الصفحة الإلكترونية philips.com/auto-warranty لمعرفة المزيد عن سياسة الضمان الخاصة بنا. يغطي ضمان Philips عيوب التصنيع والاستخدام غير التجاري فقط.
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