LUM11972U92X2/10
أتقِن التحكم في الإضاءة، وتغلب على الظلام
تغلّب على الظلام مع لمبة المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips، التي تُعدّ ذروة أداء الإضاءة LED المعدّلة. تمتع بقوة تقنية LED المتطورة مع سطوع أعلى يصل إلى 400%¹ من واحدة من أصغر اللمبات حجمًا في السوق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجمع مجموعة لمبات Ultinon Pro9200 LED من Philips بين قوة تقنية LED وهيكل فائق الصغر لتُناسب أي استخدامات إضاءة. فحجمها أصغر بنسبة 30% من سابقتها، ومصمَّمة لتركيبها بسهولة حتى في أضيق المصابيح الأمامية. والتعديل إليها سهلٌ، ما يمنح عُشَّاق القيادة والمُعدِّلين أداءً وظيفيًا من دون عناء.
أتقِن التحكم في الإضاءة على الطريق. صُمِّمت لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips بعناية فائقة لتُشعل شغفك بالقيادة، وتُقدِّم أداءً لا مثيل له ورؤية استثنائية في أثناء القيادة. بفضل مجموعة لمبات LED الفريدة والتحسين الدقيق للمنتج، ستحظى بسطوع لا يضاهى يتجاوز الحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين بنسبة تصل إلى 400%¹. وسترى لافتات الطريق بوضوح وسيتحسن مجال رؤية الطريق أمامك بفضل طيفها الضوئي المثالي الفريد. تُمكِّنك لمباتنا من القيادة بثقة.
يمكنك القيادة بأمان وإتقان عند استخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips. فبفضل الوضعية الدقيقة لرقاقات LED في لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips، سيسقط الضوء على المنطقة التي تريدها بالضبط في الطريق من دون إزعاج سائقي المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس. كما تتميز لمباتنا بتقنية Philips SafeBeam المبتكرة، ومن ثَمَّ تُولِّد أفضل شعاع فعال في الاستخدام مع نمط خالٍ من الوهج. وهذا يوفر رؤية مثالية خلال القيادة.
عبِّر عن شغفك بالقيادة من خلال لمبة المصباح الأمامي Ultinon Pro9200 من Philips التي تجمع بمثالية بين الكفاءة العملية والأداء. فلمبتنا الجديدة هذه تُمكِّنك من القيادة على الطرقات المظلمة بكل سهولة وراحة بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن والمعتمَدة من صانعي المعدات الأصلية لقدرتها على تعزيز راحة العينين في أثناء القيادة ليلاً. اعتمِد على لمبة المصباح الأمامي Ultinon Pro9200 من Philips في مغامرات القيادة الليلية!
تتوافق لمبة المصباح الأمامي Ultinon Pro9200 من Philips مع الأنظمة الكهربائية العاملة بجهدَي 12 فولت و24 فولت، ما يجعلها مناسبة لمعظم أنواع المركبات.
يمكنك القيادة فترات أطول بسطوع أعلى عند استخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips. تطلق لمباتنا ضوءًا ساطعًا ومتألقًا مصممًا ليدوم طويلاً. وبفضل تميُّز هذه اللمبات بتقنية لتعزيز فترة الاستخدام مثل نظام إدارة الحرارة المزدوج AirBoost، تدوم حتى 5000 ساعة من التشغيل وتطلق ضوءًا لا يقل ثباته طوال فترة استهلاكها. ومجموعة لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips مشمولة بضمان مدته 5 سنوات، سنتان منها بضمان قياسي و3 سنوات أخرى لحماية إضافية³.
إن لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro9200 من Philips مصنَّفة وفقَ معيار IP54 ومقاومة لدخول الغبار والرذاذ، ومضمونة أيضًا بأنها متوافقة مع اختبار التداخل الكهرومغناطيسي، أي تمتثل لمعايير صناعة السيارات في مجال التداخل الكهرومغناطيسي. وهذه اللمبات المصممة بعناية لتتحمل مصاعب قيادة السيارات الحديثة تقدِّم المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا. ويمنحك أداؤها اليومي ثقةً خلف المِقود وضوءًا متسقًا وأكثر سطوعًا طوال الرحلة.
عندما تحتاج إلى الملحقات، ستجدنا في الخدمة. فمجموعتنا الكبيرة تتضمن حلقات محوِّلات متنوعة معتمَدة من Philips لضمان توافق ميكانيكي مثالي. إضافةً إلى ذلك، نُقدِّم محوِّلات CANbus ثلاثية الوظائف من Philips التي تعالج بفعالية مشكلات مثل تحذيرات لوحة القيادة، وتعتيم الضوء، والوميض. اكتشف ما إذا كان طراز مركبتك يتطلب ملحقات أخرى من Philips عبر الموقع الإلكتروني Philips.com/LEDcompatibility-check.
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