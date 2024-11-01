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    Ultinon Access لمبة مصابيح أمامية للسيارة

    11336U2500C2

    الترقية. القيادة. الاستمتاع.

    قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة واستمتع بأحدث تقنيات LED لسيارتك.

    Ultinon Access لمبة مصابيح أمامية للسيارة

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    الترقية. القيادة. الاستمتاع.

    تركيب سريع وسهل

    • نوع المصباح: H3
    • لمبة LED بخاصية التركيب المباشر
    • تصميم صغير
    • ضوء أبيض بارد بدرجة حرارة 6000 كلفن
    • عدد اللمبات: 2

    تثبيت بميزة التوصيل والتشغيل

    مع لمبات Ultinon Access LED من Philips، يكون التركيب سريعًا وسهلاً للغاية بحيث يصبح تعديلها أمرًا سهلاً! ليست هناك حاجة إلى فحوصات التوافق أو حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Access LED من Philips بتصميم مزود بهيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. تلائم السيارات المزودة بلمبات من نوع H3 بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.

    أداء شعاع الضوء أفضل من مصابيح الهالوجين

    تم تصميم لمبات Ultinon Access LED من Philips لتقدم أداءً فائقًا لشعاع الضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير وشامل. وباستخدام أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE ولكنها تعمل على تحسين أداء الشعاع بشكل كبير وباستهلاك طاقة أقل. توفر لمبات Ultinon Access LED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان أفضل.

    التوافق مع معايير صناعة السيارات

    لقد اشتهرت منتجات الإضاءة من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على تكاملها الفائق مع بيئة السيارات الحديثة الشاقة، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Access LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، واستخدام لمباتنا لا يتداخل مع التشغيل العادي لأجزاء السيارة الأخرى.

    أداء يدوم طويلاً

    تم اختبار لمبات Ultinon Access LED من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء فائق يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا للسائقين عمر استخدام يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين القياسية المماثلة مع ضوء موحد طوال مدة استخدام اللمبات. تغطي سياسة ضمان Philips لمبات Ultinon Access LED من Philips**. استمتع بأفضل تكنولوجيا اليوم مع لمبات Ultinon Access LED من Philips.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      أبرز ما في المنتج
      لمبة LED بخاصية التركيب المباشر
      المنافع المتوقعة
      تركيب بسيط وسريع

    • وصف المنتج

      تطبيق
      شعاع عالٍ، شعاع منخفض، مصباح ضباب
      القاعدة
      PK22s
      التعيين
      لمبة LED H3 11336، بجهد 12 فولت، U2500 C2
      رمز تمييز نوع LED
      [≈H3]
      حرارة التشغيل
      -40 درجة مئوية/+85 درجة مئوية
      النطاق
      Ultinon Access
      التقنية
      LED
      نوع
      H3
      تصديق ECE ‏R37
      كلا
      تصديق ECE ‏R10
      نعم
      خالٍ من القطبية
      نعم

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      1500 ساعة

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      6000 كلفن
      لومن [لومن]
      1400

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      13  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11336U2500C2
      رمز الطلب
      02603394

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8719018026033
      EAN3
      8719018026040
      نوع العلبة
      C2

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الطول
      9.15  سم
      العرض
      4.6  سم
      الارتفاع
      7.65  سم
      كمية الحزمة
      قطعتين
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      4 أطقم/ 8 قطع

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      20.2  سم
      العرض
      10.5  سم
      الارتفاع
      10  سم

    Badge-D2C

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    • *تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطبَّقة ويمتثل لها.
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