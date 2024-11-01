11336U2500C2
الترقية. القيادة. الاستمتاع.
قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة واستمتع بأحدث تقنيات LED لسيارتك.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع لمبات Ultinon Access LED من Philips، يكون التركيب سريعًا وسهلاً للغاية بحيث يصبح تعديلها أمرًا سهلاً! ليست هناك حاجة إلى فحوصات التوافق أو حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Access LED من Philips بتصميم مزود بهيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. تلائم السيارات المزودة بلمبات من نوع H3 بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.
تم تصميم لمبات Ultinon Access LED من Philips لتقدم أداءً فائقًا لشعاع الضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير وشامل. وباستخدام أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE ولكنها تعمل على تحسين أداء الشعاع بشكل كبير وباستهلاك طاقة أقل. توفر لمبات Ultinon Access LED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان أفضل.
لقد اشتهرت منتجات الإضاءة من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على تكاملها الفائق مع بيئة السيارات الحديثة الشاقة، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Access LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، واستخدام لمباتنا لا يتداخل مع التشغيل العادي لأجزاء السيارة الأخرى.
تم اختبار لمبات Ultinon Access LED من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء فائق يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا للسائقين عمر استخدام يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين القياسية المماثلة مع ضوء موحد طوال مدة استخدام اللمبات. تغطي سياسة ضمان Philips لمبات Ultinon Access LED من Philips**. استمتع بأفضل تكنولوجيا اليوم مع لمبات Ultinon Access LED من Philips.
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