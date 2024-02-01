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  • عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا
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    Philips Sonicare Series 5300 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX7108/05

    التصنيف الإجمالي / 5
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    عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا

    نتائج ملحوظة في متناول يديك مع أسنان أكثر بياضًا وإزالة أكبر للبلاك بـ 10 مرات*. تتميز الفرشاة بتقنية Sonicare من الجيل الجديد لتنظيف قوي ولطيف في آن واحد، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

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    متوفر في:

    Philips Sonicare Series 5300 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

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    عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا

    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات*

    • إزالة كمية بلاك أكبر بـ 10 أضعاف*
    • إزالة فائقة للبقع وأسنان أكثر بياضًا*
    • تقنية Sonicare من الجيل التالي
    • مستشعر الضغط
    • وضع تنظيف واحد، مستويان للشدة
    إزالة فائقة للبلاك وأسنان أكثر بياضًا*

    إزالة فائقة للبلاك وأسنان أكثر بياضًا*

    يحتاج التنظيف العميق إلى نهج خاص ويأتي رأس الفرشاة C3 Premium للوقاية من البلاك هذا مزوّدًا بشعيرات كثيفة وقاسية في وسطه على شكل خماسي الزوايا من أجل تبيض أسنانك وتلميعها. يزيل أيضًا كمية بلاك أكبر بـ 10 مرات مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.

    تقنية Sonicare من الجيل التالي

    تقنية Sonicare من الجيل التالي

    تستخدم فرشاة الأسنان الكهربائية هذه تقنية Sonicare من الجيل التالي لتمنحك تنظيفًا متساويًا وفعّالاً في فمك بأكمله. ويضبط المحرك مستوى الطاقة تلقائيًا، لضمان عدم انخفاض الأداء حتى عند تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها. استمتع بتنظيف لطيف وفعّال لأسنانك ولثتك بفضل ما يصل إلى 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    دعم إضافي لحماية لثتك

    دعم إضافي لحماية لثتك

    يسهل تنظيف الأسنان بشدة، لذلك تحتوي فرشاة الأسنان Philips Sonicare على مستشعر بصري ذكي لاكتشاف الضغط المفرط. يتيح لك المستشعر معرفة ما إذا كنت تبالغ في التنظيف من خلال الاهتزازات اللمسية. خفّف الشدة وستبقى لثتك محمية!

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    عزّز عملية تنظيف الأسنان بفضل إعدادين لتنظيف الأسنان. سواء كنت تريد المزيد من النشاط أو التنظيف اللطيف، اختر واحدًا من بين إعدادَي الشدة.

    جلسات تنظيف موجهة

    جلسات تنظيف موجهة

    استمتع بجلسة تنظيف مثالية مع مؤقتات التنظيف من Sonicare. كل 20 ثانية، سيُنبّهك جهاز BrushPacer لتنظيف منطقة جديدة. وبعد دقيقتين، سيُشير SmartTimer إلى اكتمال جلسة التنظيف.

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتذكير لاستبدال رؤوس فرشاة. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت الحصول على رأس جديد.

    21 يومًا من تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

    21 يومًا من تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

    استمتع بما يصل إلى 21 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.

    المواصفات التقنية

    • درجات القوة

      مرتفع
      لتعزيز النظافة
      منخفض
      للأسنان واللثة الحساسة

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      21 يومًا
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      المؤقت
      BrushPacer وSmartTimer

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      5300، فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن (عدد 1)
      رأس الفرشاة
      C3 Premium للوقاية من البلاك (عدد 1)
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      إزالة البلاك
      فعالية أفضل يصل إلى 10 أضعاف*
      السرعة
      62000 حركة فرشاة/الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      لتنظيف يومي استثنائي

    • Power

      Voltage
      100-240V
      OFF mode (no attachments)
      غير متوفر
      Low energy mode
      < ‏0,5 واط

    • تقنية المستشعر الذكي

      معلومات عن الضغط
      اهتزازات وصوت نبضي
      تذكير بالاستبدال
      يتيح لك التذكير باستبدال رأس الفرشاة معرفة وقت استبدال رأس الفرشاة

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