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Aluminium Collection

محضرة الطعام

HR7775/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • أداء ممتاز بلا عناء أداء ممتاز بلا عناء أداء ممتاز بلا عناء
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    Aluminium Collection محضرة الطعام

    HR7775/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    أداء ممتاز بلا عناء

    يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Aluminium Collection محضرة الطعام

    أداء ممتاز بلا عناء

    يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات

    أداء ممتاز بلا عناء

    يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Aluminium Collection محضرة الطعام

    أداء ممتاز بلا عناء

    يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء ممتاز بلا عناء

      جهاز تحضير الطعام مع ملحق العصر الأسرع

      • 1000 واط
      • مدمج 3 في 1
      • وعاء بسعة 3.4 ليتر
      عملية عصر أسرع بنسبة 200% مقابل عصارات أخرى لتحضير الطعام

      عملية عصر أسرع بنسبة 200% مقابل عصارات أخرى لتحضير الطعام

      إن جهاز تحضير الطعام هذا هو أول جهاز يتضمن ملحق عصر احترافيًا. بفضل أنبوب التغذية الكبير جدًا والفلتر الشبكي المعدني الكبير الحائز براءة اختراع، يمكنه العصر بطريقة أسرع بنسبة 200% مقارنة بعصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وبفضل تصميمه المريح، يمكن تنظيفه وتخزينه بكل سهولة.

      10 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

      10 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

      تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 ليتر لخلط مكونات مختلفة وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى عصارة حمضيات لعصر الحمضيات، وأداة خفق بالونية الشكل لخفق المخيض الخفيف بشكل سريع واستخدامه.

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.

      فلتر شبكي صغير مبتكر لعملية عصر أكثر فعالية

      يستخرج هذا الفلتر الشبكي الصغير الحائز براءة اختراع كل نقطة لتزويدك بمزيد من العصير.

      شفرة قابلة للضبط لشرائح بعرض 1 إلى 7 مم

      مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.

      محرك بقوة 1000 واط

      مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

      تصميم 3 في 1 صغير يوفر المساحة

      إعداد مدمج 3 في 1 يتضمن عصارةً أو خلاطًا أو وعاءً، وبذلك يشغل أصغر مساحة ممكنة على منضدة مطبخك.

      تصميم أنيق يلائم مطبخك

      تصميم أنيق وصغير يبدو رائعًا في أي مطبخ ويشغل مساحة صغيرة على منضدة المطبخ.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        الصين
        نعم
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        ألومنيوم ورمادي فحمي
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 L
        طول سلك الطاقة
        120 cm
        غطاء
        ABS + الألومنيوم المصقول
        الملعقة
        نعم
        أداة عجن
        للعجن العادي، العجن الثقيل، خلط العجين، خلط
        خفاقة
        للخفق والخفق السريع والخلط والتحويل إلى مستحلب
        السرعات
        سرعات متغيرة
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        3.4 L
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • خفق
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        السلامة
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        مفتاح التحكم بالسرعة
        ألمنيوم غير لامع
        عصارة الحمضيات
        لعصر الحمضيات
        وعاء مع غطاء وخفاقة
        SAN
        سعة حجم وعاء المواد السائلة
        2.0 L
        عدد القطع/الأقراص
        4
        قرص البشر
        لبشر البطاطس أو الجبنة
        أقراص، شفرة للتقطيع
        فولاذ مقاوم للصدأ
        جهاز العصر
        لعصر التفاح والجزر، إلخ.
        أزرار بوظائف
        ثلج، نبض
        سعة وعاء العجين
        1700 g
        جهاز العصر
        فولاذ مقاوم للصدأ، أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS)، ستايرين أكريلونيتريل (SAN)، بولي أوكسي ميثيلين (POM)
        سعة وعاء الطحين
        1000 g
        سعة جهاز العصر
        1.5 L
        قرص برش قابل للقلب
        للبرش المتوسط أو الناعم
        قرص تقطيع قابل للضبط
        لشرائح من الفاكهة والخضار بعرض 1 إلى 7 مم
        خفاقة مقاوم للكسر
        • خفق
        • سحق
        • تشكيل رغوة
        • طحن
        • صنع البوريه
        • مجانسة
        • تسييل
        • طحن
        • خفق
        • تحريك
        قرص للشرائح الرفيعة أو البطاطس المقلية
        للشرائح الرفيعة أو البطاطس المقلية
        أداة للعجن، عصارة حمضيات
        PP
        دافع، دافع داخلي
        ABS, SAN
        حامل للسكين، خفاقة
        POM

      • المواصفات العامة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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