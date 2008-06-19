أداء ممتاز بلا عناء

يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات