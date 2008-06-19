أداء ممتاز بلا عناء
يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء ممتاز بلا عناء
يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات
أداء ممتاز بلا عناء
يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء ممتاز بلا عناء
يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي. إكتشف كلّ المميزات
إن جهاز تحضير الطعام هذا هو أول جهاز يتضمن ملحق عصر احترافيًا. بفضل أنبوب التغذية الكبير جدًا والفلتر الشبكي المعدني الكبير الحائز براءة اختراع، يمكنه العصر بطريقة أسرع بنسبة 200% مقارنة بعصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وبفضل تصميمه المريح، يمكن تنظيفه وتخزينه بكل سهولة.
تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 ليتر لخلط مكونات مختلفة وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى عصارة حمضيات لعصر الحمضيات، وأداة خفق بالونية الشكل لخفق المخيض الخفيف بشكل سريع واستخدامه.
أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.
يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.
يستخرج هذا الفلتر الشبكي الصغير الحائز براءة اختراع كل نقطة لتزويدك بمزيد من العصير.
مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.
مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.
إعداد مدمج 3 في 1 يتضمن عصارةً أو خلاطًا أو وعاءً، وبذلك يشغل أصغر مساحة ممكنة على منضدة مطبخك.
تصميم أنيق وصغير يبدو رائعًا في أي مطبخ ويشغل مساحة صغيرة على منضدة المطبخ.
بلد المنشأ
المواصفات العامة
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