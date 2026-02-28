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  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00

تم إيقافه

Aluminium Collectionمحضرة الطعام

HR7775/00

أداء ممتاز بلا عناء

يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي.

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جهاز تحضير الطعام مع ملحق العصر الأسرع

أداء ممتاز بلا عناء

  • 1000 واط

  • مدمج 3 في 1

  • وعاء بسعة 3.4 ليتر

عملية عصر أسرع بنسبة 200% مقابل عصارات أخرى لتحضير الطعام

عملية عصر أسرع بنسبة 200% مقابل عصارات أخرى لتحضير الطعام

إن جهاز تحضير الطعام هذا هو أول جهاز يتضمن ملحق عصر احترافيًا. بفضل أنبوب التغذية الكبير جدًا والفلتر الشبكي المعدني الكبير الحائز براءة اختراع، يمكنه العصر بطريقة أسرع بنسبة 200% مقارنة بعصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وبفضل تصميمه المريح، يمكن تنظيفه وتخزينه بكل سهولة.

فلتر شبكي صغير مبتكر لعملية عصر أكثر فعالية

يستخرج هذا الفلتر الشبكي الصغير الحائز براءة اختراع كل نقطة لتزويدك بمزيد من العصير.

10 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

10 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 ليتر لخلط مكونات مختلفة وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى عصارة حمضيات لعصر الحمضيات، وأداة خفق بالونية الشكل لخفق المخيض الخفيف بشكل سريع واستخدامه.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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