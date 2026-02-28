ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR7775/00
أداء ممتاز بلا عناء
يتميّز جهاز تحضير الطعام HR7775/00 هذا من Philips ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. وهو جهاز متعدد الاستخدامات بفضل تزويده بـ 10 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بملحق عصر احترافي.
1000 واط
مدمج 3 في 1
وعاء بسعة 3.4 ليتر
إن جهاز تحضير الطعام هذا هو أول جهاز يتضمن ملحق عصر احترافيًا. بفضل أنبوب التغذية الكبير جدًا والفلتر الشبكي المعدني الكبير الحائز براءة اختراع، يمكنه العصر بطريقة أسرع بنسبة 200% مقارنة بعصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وبفضل تصميمه المريح، يمكن تنظيفه وتخزينه بكل سهولة.
يستخرج هذا الفلتر الشبكي الصغير الحائز براءة اختراع كل نقطة لتزويدك بمزيد من العصير.
تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 ليتر لخلط مكونات مختلفة وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى عصارة حمضيات لعصر الحمضيات، وأداة خفق بالونية الشكل لخفق المخيض الخفيف بشكل سريع واستخدامه.
المراجعات