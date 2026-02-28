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HR7620/70
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7620/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة!
500 واط
وعاء سعة 2 لتر
يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.
يشغل التصميم العمودي الخاص مساحة أقل بنسبة 35% من محضرة الطعام المزودة بوعائين. وهذا من شأنه توفير مساحة لا بأس بها على طاولة المطبخ، مما يسمح باستخدام محضرة الطعام حتى في أصغر المطابخ.
نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.
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