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  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    مجموعة Viva عصارة الحمضيات

    HR2744/40

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة الحمضيات HR2744/40 من Philips لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد لبّ قابل للضبط لتحديد كمية اللبّ في العصير بحسب مذاقك الخاص.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva عصارة الحمضيات

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    • 25 واط
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    • عكس تلقائي
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    مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة

    مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    تصميم صغير الحجم

    يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      لا
      الوظائف
      عصارة الحمضيات
      نوع المنتج
      عصارة الحمضيات
      عدد الحصص
      2
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      عصر العصير يدويًا
      طول سلك الطاقة
      0.7 م
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      لا
      مؤقت
      لا
      التقنية
      عكس تلقائي
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      لا
      مصباح الطاقة
      لا
      مقابض عازلة للحرارة
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      بلاستيك من نوع SAN
      مادة الشفرة
      بلاستيك (PP)
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      لا
      شفرات قابلة للفك
      لا
      القدرة على سحق الثلج
      غير منطبق
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      غير منطبق
      كتيّب الوصفات
      غير منطبق
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      الحد الأدنى للضوضاء (Lc) =‏‏ 72 ديسيبل (A)
      الكفالة
      2 عاماً

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      25
      الفولتية
      230
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      دليل المستخدم
      الملحقات المرفقة 2
      بطاقة الضمان

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      لا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      لا
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      14.5
      عرض المنتج
      19.7
      ارتفاع المنتج
      16.4
      وزن المنتج
      0,535
      طول الحزمة
      22.2
      عرض الحزمة
      22.2
      ارتفاع الحزمة
      25
      وزن الحزمة
      1.11

    • متانة

      تخزين
      >75% محتوى معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      البوسنة والهرسك

    Badge-D2C

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