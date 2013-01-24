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Viva Collection عصارة الحمضيات

HR2744/40
  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
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    Viva Collection عصارة الحمضيات

    HR2744/40

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة الحمضيات HR2744/40 من Philips لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد لبّ قابل للضبط لتحديد كمية اللبّ في العصير بحسب مذاقك الخاص.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection عصارة الحمضيات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة الحمضيات HR2744/40 من Philips لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد لبّ قابل للضبط لتحديد كمية اللبّ في العصير بحسب مذاقك الخاص.

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة الحمضيات HR2744/40 من Philips لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد لبّ قابل للضبط لتحديد كمية اللبّ في العصير بحسب مذاقك الخاص.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection عصارة الحمضيات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة الحمضيات HR2744/40 من Philips لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد لبّ قابل للضبط لتحديد كمية اللبّ في العصير بحسب مذاقك الخاص.

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      تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

      عصارة حمضيات للحصول على عصير صافٍ أو مع اللب

      • 0.6 لتر
      • 25 واط
      • محدد بقايا الفاكهة والخضار
      • عكس تلقائي
      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      إبريق عصير سعة 600 ملل

      إبريق عصير سعة 600 ملل

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      تصميم صغير الحجم

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة الإبريق
        SAN
        فولتية
        220-240 V
        التردد
        50/60 Hz
        سعة الإبريق
        0.6 لتر
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        الطاقة
        25 W
        محدد بقايا الفاكهة والخضار
        نعم
        طول سلك الطاقة
        0,70 m
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        المادة باستثناء الإبريق
        PP
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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