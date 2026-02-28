عملية فرم صحية وطازجة دائمًا، بدون مجهود

تتميّز مفرمة اللحم هذه من Philips بأداء عالٍ وهي مزوّدة بمحرك قوي وجهة أمامية من الفولاذ المقاوم للصدأ، لتصميم متميّز ومستوى عالٍ من المتانة. بعد الفرم، يمكنك الاستمتاع بعملية تنظيف فائقة بفضل وعاء الفرم المنقسم والمبتكر وأداة التنظيف.