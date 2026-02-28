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تم إيقافه
HR2743/01
عملية فرم صحية وطازجة دائمًا، بدون مجهود
تتميّز مفرمة اللحم هذه من Philips بأداء عالٍ وهي مزوّدة بمحرك قوي وجهة أمامية من الفولاذ المقاوم للصدأ، لتصميم متميّز ومستوى عالٍ من المتانة. بعد الفرم، يمكنك الاستمتاع بعملية تنظيف فائقة بفضل وعاء الفرم المنقسم والمبتكر وأداة التنظيف.
800 واط اسمية
2600 واط مقيّدة
وعاء فرم منقسم
طاقة محرك بقوة 2600 واط مقيّدة لتغذية ذاتية قوية.
تتضمّن أسطوانات للتقطيع والتقطيع إلى شرائح.
سكين صحي من الفولاذ المقاوم للصدأ لا تقلّ حدّته مع الوقت.
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