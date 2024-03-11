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Daily Collection عصارة الحمضيات
تم إيقافه
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HR2737/70
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User Manual Philips
باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها.