باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها.