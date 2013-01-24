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Viva Collection مفرمة لحوم

HR2727/50
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2727/50

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.

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      فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

      تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.9 كجم/الدقيقة

      • قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة
      • 2.9 كجم/الدقيقة
      • الأسود والفضي
      • 2 أقراص طحن و4 ملحقات
      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

      صينية معدنية للحوم

      صينية معدنية للحوم

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      ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

      ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

      ملحق تحضير الكعك

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

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      آلة تحضير الكبه مضمنة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      مجموعة ثقوب وأداة تقطيع تضبط درجة الفرم بشكل تلقائي

      يمكن تجميع السكين بشكل صحيح على برغي التغذية المعدني فقط

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        صينية اللحم
        معدنية
        اللون
        أسود وفضي
        آلة تحضير الكبه
        نعم
        السرعات
        1+ سرعة عكسية
        التردد
        50 Hz
        طاقة إسمية
        600 W
        سكين
        نعم
        ملحق الكعك
        نعم (لدول اتحاد أوروبا الغربية فقط)
        قالب النقانق
        قطر 12 ملم؛ قطر 22 ملم
        طاقة مقيّدة
        2000 W
        فولتية
        220-240 فولت
        أداة التنظيف
        نعم
        صينية تخزين الملحقات
        نعم
        مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ
        5 مم (متوسط)؛ 8 مم (خشن)
        غطاء للغبار بصينية اللحم
        نعم

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