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HR2059/91
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EU Declaration of Conformity - English (US)
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق.