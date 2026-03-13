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الدلائل والمستندات

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ملف, 339.5 kB
  • 13 March 2026

وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق.

  • PDF ملف
  • 27 September 2026