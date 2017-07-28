HR1889/71
وصفة مغذية يومية في دقيقة واحدة فقط
تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل تصميمنا الفريد، يمكنك تجميع العصارة بنمط المضغ الجديدة سريعًا والبدء باستخدامها. كذلك، يسهل تفكيكها وتنظيفها سريعًا. ويمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك بأمان في الجلاية، مما يجعل تنظيفها أسهل بعد عملية العصر اليومية.
استخلاص لغاية 80%* من مغذيات الفاكهة والخضار. عصارة بطيئة مثالية للخضروات الورقية.
مع تقنية QuickClean ومصفاة صغيرة سهلة التنظيف. يمكن إزالة كل القطع وغسلها بسهولة تامة.
وفّر الوقت واستمتع بالعصير بشكل أسرع. ما من حاجة بعد الآن إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في آلة العصير هذه. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية بحجم XL وقطر 70 مم والاستمتاع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.
سيبقى سطح العمل في مطبخك نظيفًا بفضل تقنية منع التقطير المضمّنة.
قم بتنزيل تطبيق HomeID لاكتشاف أفكار ونصائح جديدة للاستفادة القصوى من العصارة. لم يكن مذاق الأطعمة الصحية بهذه الروعة من قبل، مع لمسات بسيطة ولذيذة على كل أنواع الأطعمة المفضلة لدى الأسرة. من عصائر الفاكهة والخضروات المنعشة إلى حليب اللوز المصنوع منزليًا، يحتوي تطبيق HomeID على وصفات ستحبها.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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