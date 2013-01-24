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Viva Collection

عصارة بنمط المضغ

HR1889/71
التصنيف الإجمالي / 5
  • عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة
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    Viva Collection عصارة بنمط المضغ

    HR1889/71
    التصنيف الإجمالي / 5

    عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة

    تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection عصارة بنمط المضغ

    عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة

    تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات

    عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة

    تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Viva Collection عصارة بنمط المضغ

    عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة

    تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات

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      عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة

      عصير صحيّ بطريقة أسهل، كل يوم

      • أنبوب حجم XL ،‏70 مم
      • تنظيف سريع في غضون 90 ثانية
      • كتيّب وصفات
      • تجميع سهل
      تطبيق لوصفات عصير صحية وملهمة ولذيذة

      تطبيق لوصفات عصير صحية وملهمة ولذيذة

      نزّل تطبيق Healthy Drinks من Philips المجاني. فهو مليء بوصفات العصير اللذيذة والملهمة، بدءًا من مشروبات الديتوكس ووصولاً إلى المشروبات المنشطة وحتى تلك التي تساعدك على النوم، بالإضافة إلى معلومات غذائية مفصّلة عن كل منها.

      يمكن غسل القطع القابلة للفك في الجلاية أيضًا

      يمكن غسل القطع القابلة للفك في الجلاية أيضًا

      بفضل تصميمنا الفريد، يمكنك تجميع العصارة بنمط المضغ الجديدة سريعًا والبدء باستخدامها. كذلك، يسهل تفكيكها وتنظيفها سريعًا. ويمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك بأمان في الجلاية، مما يجعل تنظيفها أسهل بعد عملية العصر اليومية.

      اعصر كل الفاكهة المفضّلة لديك، بما فيها الرمان

      اعصر كل الفاكهة المفضّلة لديك، بما فيها الرمان

      استخلاص لغاية 80%* من مغذيات الفاكهة والخضار. عصارة بطيئة مثالية للخضروات الورقية.

      تقنية QuickClean مع مصفاة صغيرة سهلة التنظيف

      تقنية QuickClean مع مصفاة صغيرة سهلة التنظيف

      مع تقنية QuickClean ومصفاة صغيرة سهلة التنظيف. يمكن إزالة كل القطع وغسلها بسهولة تامة.

      أنبوب تغذية بفتحة واسعة تبلغ 70 مم

      أنبوب تغذية بفتحة واسعة تبلغ 70 مم

      وفّر الوقت واستمتع بالعصير بشكل أسرع. ما من حاجة بعد الآن إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في آلة العصير هذه. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية بحجم XL وقطر 70 مم والاستمتاع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

      مع تقنية منع التقطير للحفاظ على أسطح العمل نظيفة

      مع تقنية منع التقطير للحفاظ على أسطح العمل نظيفة

      سيبقى سطح العمل في مطبخك نظيفًا بفضل تقنية منع التقطير المضمّنة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • إبريق
        • كتيّب وصفات

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • أنبوب تغذية بحجم XL
        • QuickClean

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <0.5  واط
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        سعة الدورق
        1  لتر
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        0,75  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.05  أمتار
        الطاقة
        150  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        440*185*395  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        361,7 x‏ 136,5 x ‏360,9  ملليمترًا
        قطر أنبوب التغذية
        70  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        5.8  كلغ
        وزن المنتج
        4.4  كلغ

      • التصميم

        اللون
        • باللون الأبيض
        • أسود/فضي
        لون لوحة التحكم
        أسود

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        بلاستيك
        مادة الإبريق
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

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