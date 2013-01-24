تطبيق لوصفات عصير صحية وملهمة ولذيذة

نزّل تطبيق Healthy Drinks من Philips المجاني. فهو مليء بوصفات العصير اللذيذة والملهمة، بدءًا من مشروبات الديتوكس ووصولاً إلى المشروبات المنشطة وحتى تلك التي تساعدك على النوم، بالإضافة إلى معلومات غذائية مفصّلة عن كل منها.