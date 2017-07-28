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  • وصفة مغذية يومية في دقيقة واحدة فقط وصفة مغذية يومية في دقيقة واحدة فقط وصفة مغذية يومية في دقيقة واحدة فقط

    مجموعة Viva عصارة بنمط المضغ

    HR1889/71

    وصفة مغذية يومية في دقيقة واحدة فقط

    تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط.

    إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة Viva عصارة بنمط المضغ

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    وصفة مغذية يومية في دقيقة واحدة فقط

    عصير صحيّ بطريقة أسهل، كل يوم

    • أنبوب حجم XL ،‏70 مم
    • تنظيف سريع في غضون 90 ثانية
    • تجميع سهل
    • تجميع سهل
    يمكن غسل القطع القابلة للفك في الجلاية أيضًا

    يمكن غسل القطع القابلة للفك في الجلاية أيضًا

    بفضل تصميمنا الفريد، يمكنك تجميع العصارة بنمط المضغ الجديدة سريعًا والبدء باستخدامها. كذلك، يسهل تفكيكها وتنظيفها سريعًا. ويمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك بأمان في الجلاية، مما يجعل تنظيفها أسهل بعد عملية العصر اليومية.

    اعصر كل الفاكهة المفضّلة لديك، بما فيها الرمان

    اعصر كل الفاكهة المفضّلة لديك، بما فيها الرمان

    استخلاص لغاية 80%* من مغذيات الفاكهة والخضار. عصارة بطيئة مثالية للخضروات الورقية.

    تقنية QuickClean مع مصفاة صغيرة سهلة التنظيف

    تقنية QuickClean مع مصفاة صغيرة سهلة التنظيف

    مع تقنية QuickClean ومصفاة صغيرة سهلة التنظيف. يمكن إزالة كل القطع وغسلها بسهولة تامة.

    أنبوب تغذية بفتحة واسعة تبلغ 70 مم

    أنبوب تغذية بفتحة واسعة تبلغ 70 مم

    وفّر الوقت واستمتع بالعصير بشكل أسرع. ما من حاجة بعد الآن إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في آلة العصير هذه. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية بحجم XL وقطر 70 مم والاستمتاع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

    تتمتع بميزة منع التقطير للحفاظ على نظافة أسطح الطاولة

    تتمتع بميزة منع التقطير للحفاظ على نظافة أسطح الطاولة

    سيبقى سطح العمل في مطبخك نظيفًا بفضل تقنية منع التقطير المضمّنة.

    مليء بالوصفات ونصائح الأفكار الملهمة

    مليء بالوصفات ونصائح الأفكار الملهمة

    قم بتنزيل تطبيق HomeID لاكتشاف أفكار ونصائح جديدة للاستفادة القصوى من العصارة. لم يكن مذاق الأطعمة الصحية بهذه الروعة من قبل، مع لمسات بسيطة ولذيذة على كل أنواع الأطعمة المفضلة لدى الأسرة. من عصائر الفاكهة والخضروات المنعشة إلى حليب اللوز المصنوع منزليًا، يحتوي تطبيق HomeID على وصفات ستحبها.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      نوع المنتج
      عصارة بنمط المضغ
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      غير متوفر
      طول سلك الطاقة
      1,05 م
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مادة الدورق
      بلاستيك
      مادة الشفرة
      معدنية
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      100
      وظيفة تشغيل نبضي
      /
      شفرات قابلة للفك
      لا
      الكفالة
      نعم
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      150 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز
      منتج ببطارية
      لا

    • ميزة السلامة

      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      361,7 مم
      عرض المنتج
      136,5 مم
      ارتفاع المنتج
      360,9 مم
      وزن المنتج
      4,4 كجم
      طول الحزمة
      440 م
      عرض الحزمة
      185 مم
      ارتفاع الحزمة
      395 مم
      وزن الحزمة
      5,8 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • اختبارات داخلية تم إجراؤها على 1000 غ من كل من العنب والتفاح والتوت الأسود والفراولة والطماطم والبطيخ والبرتقال والرمّان.
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