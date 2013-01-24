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عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة
تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة
تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات
عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة
تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عصيرك المغذّي اليومي في دقيقة
تلذّذ بالكمية اليومية من العصير الصحي. تشكّل العصارة بنمط المضغ من Philips أفضل آلة للعصير. تتميّز هذه العصارة البطيئة بأنبوب تغذية بحجم XL، لتتمكّن من عصر الفاكهة والخضار والخضروات الورقية بأكملها. يمكن تنظيفها بالمياه في 90 ثانية فقط. إكتشف كلّ المميزات
نزّل تطبيق Healthy Drinks من Philips المجاني. فهو مليء بوصفات العصير اللذيذة والملهمة، بدءًا من مشروبات الديتوكس ووصولاً إلى المشروبات المنشطة وحتى تلك التي تساعدك على النوم، بالإضافة إلى معلومات غذائية مفصّلة عن كل منها.
بفضل تصميمنا الفريد، يمكنك تجميع العصارة بنمط المضغ الجديدة سريعًا والبدء باستخدامها. كذلك، يسهل تفكيكها وتنظيفها سريعًا. ويمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك بأمان في الجلاية، مما يجعل تنظيفها أسهل بعد عملية العصر اليومية.
استخلاص لغاية 80%* من مغذيات الفاكهة والخضار. عصارة بطيئة مثالية للخضروات الورقية.
مع تقنية QuickClean ومصفاة صغيرة سهلة التنظيف. يمكن إزالة كل القطع وغسلها بسهولة تامة.
وفّر الوقت واستمتع بالعصير بشكل أسرع. ما من حاجة بعد الآن إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في آلة العصير هذه. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية بحجم XL وقطر 70 مم والاستمتاع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.
سيبقى سطح العمل في مطبخك نظيفًا بفضل تقنية منع التقطير المضمّنة.
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