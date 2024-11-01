HR1863/00
أكبر كمية عصير. أقل جهد.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.
تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.
بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.
يمكنك تحضير ما يصل إلى لترين من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.
محرك قوي بقوة 700 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.
يُتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا (75 مم) عصر حتى الفواكه والخضراوات كبيرة الحجم، مثل التفاح والجزر والشمندر، من دون تقطيع سابق.
استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الحاوية مباشرةً، ومن ثَمَّ معرفة وقت إفراغها.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
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