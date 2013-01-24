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الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!
صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.
تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.
بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.
يمكنك عصر كمية تصل إلى لترين مرة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
محرك قوي بقدرة 700 واط للخفق والمزج والسحق بفعالية.
يتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا بقطر 75 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر من دون تقطيعها مسبقًا.
استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.
الملحقات
اللون الخارجي