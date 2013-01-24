الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Viva Collection عصارة

HR1863/00
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
    -{discount-value}

    Viva Collection عصارة

    HR1863/00

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل عصارة

      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      حضّري ما يصل إلى ليترَين من العصير مرةً واحدة ونظفي بغضون دقيقة

      • QuickClean
      • أنبوب حجم XL وسعة لترين
      • 700 واط
      تقنية QuickClean

      تقنية QuickClean

      صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

      كمية عصير تصل إلى لترين في المرة الواحدة

      كمية عصير تصل إلى لترين في المرة الواحدة

      يمكنك عصر كمية تصل إلى لترين مرة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

      محرّك قوي بقوة 700 واط

      محرّك قوي بقوة 700 واط

      محرك قوي بقدرة 700 واط للخفق والمزج والسحق بفعالية.

      أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 ملم)

      أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 ملم)

      يتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا بقطر 75 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر من دون تقطيعها مسبقًا.

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل لكل القطع.

      أسطح ناعمة وتنظيف سهل

      صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق
        اللون
        معدني
        قطر أنبوب التغذية
        75 mm
        الطاقة
        700 W
        التردد
        50/60 Hz
        سعة الإبريق
        0،8 لتر
        عدد إعدادات السرعة
        1
        فولتية
        220-240 V
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • QuickClean
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        1.2 لتر
        طول سلك الطاقة
        1 m

      • اللون الخارجي

        مادة الإبريق
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        الألمنيوم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند