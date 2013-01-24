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عصارة

HR1861/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
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    عصارة

    HR1861/00

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر

    عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر

    عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر

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      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      مرشح شبكي صغير وفريد وأنبوب تغذية كبير جداً

      • 700 واط، 2 ليتر
      مرشح شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

      مرشح شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

      مرشح شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ يعصر حتى القطرة الأخيرة ويعطيك المزيد من العصير.

      عصر الفاكهة الجامدة أو الطرية بواسطة إعداد متعدد السرعات

      عصر الفاكهة الجامدة أو الطرية بواسطة إعداد متعدد السرعات

      إعداد العصير بشكل مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      تسمح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 ليتر وإبريق عصير وسعته 1,5 ليتر بإعداد المزيد من العصير في مرحلة واحدة.

      أنبوب تغذية كبير جداً يبتلع الفواكه والخضار بأكملها

      يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.

      إعداد العصير بسرعة بواسطة المحرّك بقوة 700 واط

      إعداد العصير بسرعة بواسطة المحرّك بقوة 700 واط

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        قدم مانعة للانزلاق
        مثبتات آمنة
        سرعتان

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        700  واط
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        2  ل
        أنبوب تغذية
        75  ملم
        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.2  م

      • مواصفات التصميم

        غطاء ومثبتات معدنية
        ألمنيوم غير لامع
        غطاء معدني
        SAN
        حاوية معدنية لبقايا الفاكهة والخضار ودافع معدني
        PP
        فتحة مواد
        فولاذ لا يصدأ
        الألوان المتوفرة
        ألمنيوم غير لامع

      • الأكسسوارات

        إبريق العصير
        1500  ملل
        فرشاة تنظيف

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