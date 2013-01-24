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الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من مرشح شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جداً، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار سعة لترين، وإبريق عصير سعة 1.5 لتر
مرشح شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ يعصر حتى القطرة الأخيرة ويعطيك المزيد من العصير.
تسمح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 ليتر وإبريق عصير وسعته 1,5 ليتر بإعداد المزيد من العصير في مرحلة واحدة.
يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.
إعداد العصير بسرعة بواسطة المحرّك بقوة 700 واط
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