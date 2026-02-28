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  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

تم إيقافه

Aluminium Collectionعصارة

HR1861/00

الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر.

عرض جميع المزايا

فلتر شبكي صغير وفريد وأنبوب تغذية بحجم XL

الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

  • 700 واط

  • 2 لتر

  • أنبوب بحجم L

فلتر شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

فلتر شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

الأنبوب الكبير جدًا يبتلع حتى ثمرات الفاكهة والخضار الكبيرة

الأنبوب الكبير جدًا يبتلع حتى ثمرات الفاكهة والخضار الكبيرة

يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.

إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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