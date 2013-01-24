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تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات
عصر الفاكهة والخضار الفجة أو الطرية باستخدام إعدادي السرعة.
إعداد العصائر بسرعة بفضل هذا المحرك القوي.
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