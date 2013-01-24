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Viva Collection

عصارة

HR1851/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
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    Viva Collection عصارة

    HR1851/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection عصارة

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection عصارة

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

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      تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

      تصميم صغير لتخزين سهل

      • 500 واط
      • 1.5 لتر
      • أنبوب عادي
      إعدادا التحكم بالسرعة للفاكهة الطرية والجامدة

      إعدادا التحكم بالسرعة للفاكهة الطرية والجامدة

      عصر الفاكهة والخضار الفجة أو الطرية باستخدام إعدادي السرعة.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      كتيّب وصفات مع 10 وصفات لعصائر لذيذة

      كتيّب وصفات مع 10 وصفات لعصائر لذيذة

      محرك فعّال

      إعداد العصائر بسرعة بفضل هذا المحرك القوي.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        قدم مقاومة للانزلاق
        نعم
        مادة الإبريق
        SAN
        مادة الغطاء وحاوية بقايا الفاكهة والخضار
        SAN
        الطاقة
        500 W
        فولتية
        220-240 V
        إعداد السرعة
        نعم
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات صفراء
        التردد
        50/60 Hz
        إبريق عصير
        نعم
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        1.5 لتر
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم

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