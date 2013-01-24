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إعداد العصير في المنزل بسهولة
تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد العصير في المنزل بسهولة
تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
إعداد العصير في المنزل بسهولة
تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد العصير في المنزل بسهولة
تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
أنبوب دائري لإدخال المكونات بسهولة.
فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير.
تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل.
إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار سعة 500 ملل القابلة للفك.
تسهل الفوهة القابلة للفك التنظيف.
مواصفات التصميم