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Daily Collection

عصارة

HR1823/70
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة
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    Daily Collection عصارة

    HR1823/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      عصارة: سهلة التقديم. سهلة التخزين

      • 220 واط
      • سرعة واحدة
      • أبيض/أزرق
      أنبوب دائري لإدخال المكونات بسهولة

      أنبوب دائري لإدخال المكونات بسهولة

      أنبوب دائري لإدخال المكونات بسهولة.

      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير

      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير

      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير.

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل.

      تصميم صغير

      تصميم صغير

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار سعة 500 ملل القابلة للفك.

      التنظيف سهل بواسطة الفوهة القابلة للفك

      تسهل الفوهة القابلة للفك التنظيف.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        غطاء ومثبتات
        PP
        مادة الإبريق
        بلاستيك PP
        التردد
        50/60 Hz
        فولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        الطاقة
        220 W
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        500 ml
        إعداد السرعة
        1
        مادة الغطاء
        SAN
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        إبريق عصير
        نعم

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