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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Hand blender HR1617/01
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  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Hand blender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Hand blender HR1617/01
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Hand blender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Hand blender

تم إيقافه

Viva Collectionخلاط محمول باليد

HR1617/01

استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

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عمليات خلطٍ وتقطيعٍ وخفقٍ سهلة بأي سرعة

استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

  • قوة 650 واط مع مقبض معدني

  • سكين بإجراء مزدوج

  • وعاء سعة 1.7 لتر ومفرمة حجم XL، وخفاقة

  • 16 إعداد سرعة + إعداد للسرعة القصوى

قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

بفضل الإعدادات الـ 16 للسرعة يمكنك تحديد السرعة المثالية لكل نوع من المكونات منتجًا بذلك خليطًا متناسقًا أو ناعمًا.

زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

لأقسى المكونات.

شفرة بوظيفة مزدوجة

شفرة بوظيفة مزدوجة

شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.