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HR1617/01
استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!
قوة 650 واط مع مقبض معدني
سكين بإجراء مزدوج
وعاء سعة 1.7 لتر ومفرمة حجم XL، وخفاقة
16 إعداد سرعة + إعداد للسرعة القصوى
بفضل الإعدادات الـ 16 للسرعة يمكنك تحديد السرعة المثالية لكل نوع من المكونات منتجًا بذلك خليطًا متناسقًا أو ناعمًا.
لأقسى المكونات.
شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.
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