استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى!