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Viva Collection المفرمة

HR1399/80
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    Viva Collection المفرمة

    HR1399/80

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى!

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى!

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      استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

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      • 500 واط
      • 1 لتر
      • وعاء زجاجي
      • شفرتان
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      وعاء زجاجي متين سعة 1 لتر

      وعاء زجاجي متين سعة 1 لتر

      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      زر الضغط

      زر الضغط

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        عدد الشفرات
        2
        سعة الفرّامة
        1 لتر
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        الأسود والفضي
        الطاقة
        500 W
        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50/60 Hz
        مادة الوعاء
        الزجاج

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