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  • بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    مجموعة الاستخدام اليومي المفرمة

    HR1393/00

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.

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    مجموعة الاستخدام اليومي المفرمة

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    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    لبصل وأعشاب وقلوبات مفرومة بشكل مثالي وأكثر

    • 450 واط
    • سعة 0.7 لتر
    • وعاء بلاستيكي
    • شفرتان
    وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

    وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

    وعاء بسعة 0,7 لتر مع حجم قابل للاستخدام بسعة 0,5 لتر.

    عملية ضغط للأسفل سهلة

    عملية ضغط للأسفل سهلة

    عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل.

    قابلة للغسل في الجلاية

    قابلة للغسل في الجلاية

    يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان لتسهيل مساعدتك في إبقاء المنتج المتعدد الاستخدامات نظيفًا

    محرك قوي بقوة 450 واط

    محرك قوي بقوة 450 واط

    شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

    شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      غير متوفر
      الوظائف
      الفرم
      نوع المنتج
      المفرمة
      الشهادات
      غير منطبق
      سعة السلة
      غير منطبق
      سعة خزان المياه
      غير منطبق
      عدد الحصص
      2
      أقدام مقاومة للانزلاق
      كلا
      واجهة
      عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل
      طول سلك الطاقة
      1
      مخزن لسلك الطاقة
      غير متوفر
      وظيفة المحافظة على السخونة
      غير متوفر
      موقت
      غير متوفر
      التقنية
      غير متوفر
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      غير متوفر
      مصباح الطاقة
      غير متوفر
      مقابض عازلة للحرارة
      غير متوفر
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير متوفر
      درجة الحرارة القصوى
      غير متوفر
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      غير متوفر
      مادة الدورق
      بلاستيك من نوع SAN
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      22000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      كلا
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      LC –‏ 85 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (في وضع التشغيل)
      غير متوفر
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير متوفر
      الاتصال بالإنترنت
      كلا
      التوافق مع المنزل الذكي
      كلا
      نطاق Wi-Fi
      كلا
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير متوفر
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير متوفر
      وظيفة التنظيف الذاتي
      غير متوفر
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      450 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      DFU
      الملحقات المرفقة 2
      كتيّب حول النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE)
      الملحقات المرفقة 3
      بطاقة الضمان
      الملحقات المتعلقة 1
      غير متوفر
      الملحقات المتعلقة 2
      غير متوفر
      الملحقات المتعلقة 3
      غير متوفر

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      غير متوفر
      مؤشر درجة الحرارة
      غير متوفر
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      نعم
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      12
      عرض المنتج
      12
      ارتفاع المنتج
      21.4
      وزن المنتج
      0,958
      طول الحزمة
      12.7
      عرض الحزمة
      12.7
      ارتفاع الحزمة
      24.8
      وزن الحزمة
      1,108

    • متانة

      تخزين
      > 75% محتوى مُعاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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