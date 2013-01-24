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Daily Collection المفرمة

HR1393/00
  • بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة
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    Daily Collection المفرمة

    HR1393/00

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection المفرمة

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection المفرمة

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.

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      بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

      لبصل وأعشاب وقلوبات مفرومة بشكل مثالي وأكثر

      • 450 واط
      • سعة 0.7 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • شفرتان
      عملية ضغط للأسفل سهلة

      عملية ضغط للأسفل سهلة

      عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل.

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      محرك قوي بقوة 450 واط

      محرك قوي بقوة 450 واط

      شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

      شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

      وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

      وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        سعة الفرّامة
        0.7 لتر
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.5 لتر
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        تنظيف
        يمكن غسل كافة الأكسسوارات في غسالة الصحون الآلية
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50/60 Hz
        الطاقة
        450 W

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