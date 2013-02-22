مجموعة الاستخدام اليومي المفرمة
بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة
إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.
إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة الاستخدام اليومي المفرمة
بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة لبصل وأعشاب وقلوبات مفرومة بشكل مثالي وأكثر 450 واط سعة 0.7 لتر وعاء بلاستيكي شفرتان وعاء كبير بسعة 0.5 لتر
وعاء بسعة 0,7 لتر مع حجم قابل للاستخدام بسعة 0,5 لتر.
عملية ضغط للأسفل سهلة
عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل.
قابلة للغسل في الجلاية
يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان لتسهيل مساعدتك في إبقاء المنتج المتعدد الاستخدامات نظيفًا
شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة
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المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك المادة الثانوية
معدن الإعدادات المبرمجة سابقًا
غير متوفر الوظائف
الفرم نوع المنتج
المفرمة الشهادات
غير منطبق سعة السلة
غير منطبق سعة خزان المياه
غير منطبق عدد الحصص
2 أقدام مقاومة للانزلاق
كلا واجهة
عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل طول سلك الطاقة
1 مخزن لسلك الطاقة
غير متوفر وظيفة المحافظة على السخونة
غير متوفر موقت
غير متوفر التقنية
غير متوفر مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم منظم حراري قابل للضبط
غير متوفر مصباح الطاقة
غير متوفر مقابض عازلة للحرارة
غير متوفر قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم الحد الأدنى لدرجة الحرارة
غير متوفر درجة الحرارة القصوى
غير متوفر مؤشر مستوى السعة
نعم صمام تحرير الضغط
غير متوفر مادة الدورق
بلاستيك من نوع SAN مادة الشفرة
فولاذ مقاوم للصدأ عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
22000 خالية من مادة BPA
نعم وظيفة تشغيل نبضي
نعم شفرات قابلة للفك
نعم القدرة على سحق الثلج
كلا القدرة على خلط المكونات الساخنة
كلا كتيّب الوصفات
كلا مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
LC – 85 ديسيبل (A) مستوى الضوضاء (في وضع التشغيل)
غير متوفر مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
غير متوفر الاتصال بالإنترنت
كلا التوافق مع المنزل الذكي
كلا نطاق Wi-Fi
كلا الكفالة
2 وقت الإحماء
غير متوفر التوافق مع الطعام الجاف
غير متوفر وظيفة التنظيف الذاتي
غير متوفر إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
المواصفات التقنية
الطاقة
450 واط الفولتية
230 فولط التردد
50 هرتز عدد الوحدات في الحزمة
1 منتج ببطارية
كلا تصنيف كفاءة الطاقة
غير متوفر
التوافق
الملحقات المرفقة 1
DFU الملحقات المرفقة 2
كتيّب حول النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE) الملحقات المرفقة 3
بطاقة الضمان الملحقات المتعلقة 1
غير متوفر الملحقات المتعلقة 2
غير متوفر الملحقات المتعلقة 3
غير متوفر
ميزة السلامة
شهادة السلامة
نعم إيقاف تشغيل تلقائي
غير متوفر مؤشر درجة الحرارة
غير متوفر إيقاف الشفرة تلقائيًا
نعم قفل الأطفال
كلا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
12 عرض المنتج
12 ارتفاع المنتج
21.4 وزن المنتج
0,958 طول الحزمة
12.7 عرض الحزمة
12.7 ارتفاع الحزمة
24.8 وزن الحزمة
1,108
متانة
تخزين
> 75% محتوى مُعاد تدويره
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
الصين
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