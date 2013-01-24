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Airstyler

HP8650/60
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التصنيف الإجمالي / 5
  • ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة
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    Airstyler

    HP8650/60
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

    ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة إكتشف كلّ المميزات

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      • 3 ملحقات تسريح
      • 3 إعدادات حرارة
      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثّف من خلال تركيز تدفق الهواء عبر الفتحة في مناطق معيّنة. ويؤدي ذلك إلى تسريح الشعر بدقة، كما أنه رائع لإجراء تحسينات طفيفة ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      محرك بقوة 650 واط لنتائج مذهلة

      محرك بقوة 650 واط لنتائج مذهلة

      مسرّح الشعر الهوائي هذا مزود بسخان منخفض المستوى بقوة 650 واط لضمان تجفيف وتصفيف لطيف وفعال في الوقت نفسه.

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        650  واط
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أبيض وفوشيا

      • الميزات

        سلك دوّار
        نعم
        الإعدادات
        3 إعدادات للحرارة/السرعة
        حلقة التعليق
        نعم

      • ملحقات

        فوهة
        نعم
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        نعم
        ThermoBrush حجم 38 مم
        لتموجات وتسريحات سلسة

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        كبير الحجم
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط
        سماكة الشعر
        • متوسط
        • سميك
        • رفيع

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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