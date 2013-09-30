HP8650/60
ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة
ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.
يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.
يعمل المكثّف من خلال تركيز تدفق الهواء عبر الفتحة في مناطق معيّنة. ويؤدي ذلك إلى تسريح الشعر بدقة، كما أنه رائع لإجراء تحسينات طفيفة ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.
مسرّح الشعر الهوائي هذا مزود بسخان منخفض المستوى بقوة 650 واط لضمان تجفيف وتصفيف لطيف وفعال في الوقت نفسه.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
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