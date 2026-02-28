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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Digital Airfryer
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Digital Airfryer

تم إيقافه

مجموعة VivaAirfryer الرقمية

HD9230/22

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

مع تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

  • مقلاة تقلل الدهون

  • جهاز طهو متعدد الوظائف

  • أسود

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 60 دقيقة. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشرًا صوتًا يشير إلى أن الطعام "جاهز". كما تسمح لك ميزة التحكم بدرجة الحرارة القابلة للضبط بالكامل بتعيين درجة حرارة الطهو المناسبة مسبقًا لما يصل إلى 200 درجة. تمتع بالمأكولات المقلية والوجبات الخفيفة وأطباق الدجاج واللحم المحمّصة والذهبية اللون والمزيد غير ذلك محضرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل النتائج!

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 

  1. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.