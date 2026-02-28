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  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

تم إيقافه

4000 Seriesآلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8847/15

إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة.

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مع استخدام الحبوب الطازجة دائمًا

إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

  • تخمير 8 أنواع مختلفة من القهوة

  • جهاز إزباد الحليب وإبريقه المضمنان

  • فضي

  • مطحنة قابلة للضبط بـ 5 مستويات

نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

ستتمكن أخيرًا من الاستمتاع بنكهة المُعدّة بالتقطير من آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية من خلال سحب المسكة فحسب. تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من نوعها باختيار نوع القهوة المثالي لأي لحظة أو مزاج، من حبوب القهوة المطحونة الطازجة.

آلة تحضير الكابوتشينو القشدي بكبسة زر مع إبريق الحليب المضمّن

آلة تحضير الكابوتشينو القشدي بكبسة زر مع إبريق الحليب المضمّن

استمتع بتحضير الكابوتشينو المثالي والقشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

تزوّدكم Thermoblock بقهوة وكابتشينو ساخنَين، بدرجة حرارة مثالية وبسرعة. فهيكلها خفيف الوزن ومصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ .

تزوّدكم Thermoblock بقهوة وكابتشينو ساخنَين، بدرجة حرارة مثالية وبسرعة. فهيكلها خفيف الوزن ومصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ .

تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

المواصفات التقنية

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