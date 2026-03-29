تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز
تم إيقافه
الدعم
HD8847/15
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة.