المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Fully automatic espresso machines

تم إيقافه

2000 Seriesآلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

HD8651/05

5

| (2) الآراء | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك.

عرض جميع المزايا

مطاحن مصنوعة 100% من السيراميك لأداء يدوم طويلاً

تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

  • 3 أنواع من المشروبات

  • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

  • أسود

20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.

استمتع بـ 3 أنواع من القهوة في متناول يديك

استمتع بـ 3 أنواع من القهوة في متناول يديك

استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. سواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أم القهوة أم وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

5.0

من 5

2

الآراء

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

4
3
2
1

17/06/2025

Saudi Arabia

Saudi Arabia

سهولة في الاستخدام

ممتازة جداً جداً وانصح بشرائها فهي جداً سهلة الاستخدام وغير متعبة جداً جداً مريحة

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

تاريخ الاستخدام 2023-06-17

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

تاريخ الاستخدام 2023-06-17

13/05/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

ممتازة جداً جداً

سهلة الإستخدام وعملية وشكل جميل جداً وخفيفة الوزن بإختصار رااااااائعة

الحسنات

توفير الوقت ومتكاملة

سلبيات

لايوجد

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

تاريخ الاستخدام 2020-04-12

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

تاريخ الاستخدام 2020-04-12

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.